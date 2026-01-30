Чтобы квашеная капуста получилась особенно вкусной, следуйте этому календарю.

Чтобы квашеная капуста точно получилась удачной, опытные кулинары подбирают удачный для квашения день по Луне. Мало кто знает, как сильно результат готовки зависит от фазы спутника. Мы составили календарь квашения капусты с лучшими днями февраля. Наблюдения за небесным телом помогут приготовить самую вкусную закуску.

Когда квасить капусту по лунному календарю 2026

Для квашения капусты зимой используют старые плоды, которые сохранились с осени. Чтобы результат был удачным, а заготовка получилась аппетитной и хрустящей, важно подбирать правильные дни для процедуры.

Наиболее удачным для приготовления квашеных продуктов считается период растущей Луны. В эту фазу процесс ферментации проходит наиболее равномерно, благодаря чему вкус овощей получается мягким и приятным, без горчинки.

В феврале Луна будет полной 1 числа, убывает со 2 по 16 число, 17 февраля будет новолуние и с 18 по 28 число спутник снова растет.

Таким образом, лунный календарь для квашения капусты в 2026 году рекомендует использовать для приготовления заготовки последние две недели февраля.

Какие благоприятные дни в феврале для квашения капусты

Опытные кулинары советуют квасить овощи в так называемые "мужские" дни недели, к которым относятся понедельник, вторник и четверг. По опыту многих кулинаров замечено, что именно так получается самая вкусная консервация.

Таким образом можно выделить самые благоприятные дни для квашения капусты в феврале, в которые совпадает правильная фаза Луны и "мужские" дни. Это 10, 23, 24 и 26 число.

В остальные даты с 19 по 28 февраля заниматься квашением также можно, хотя результат может быть не таким впечатляющим.

При этом не рекомендуется приступать к процедуре в новолуние и полнолуние, а также в дни до и после них. Такие периоды считаются неудачными для квашения, и вместо ферментации капуста просто сгниет. Поэтому даты, когда квасить капусту в феврале 2026 года не рекомендуется, выпадают на 1-2 и 16-18 число.

