Авторы The Last of Us Part II рассказали о своей следующей игре

Следующей игрой студии Naughty Dog станет третья часть The Last of Us Part II или совершенно новый IP (интеллектуальная собственность).

Об этом в интервью журналу GQ сообщил творческий руководитель Naughty Dog Нил Дракманн.

«Когда разработка подходит к концу, творческая работа занимает все меньше времени. И я начинаю думать о следующей игре. Это может быть The Last of Us Part III или новая франшиза», – отметил Дракманн.

По словам разработчика, решающим фактором станет хорошая идея. Однако часть команды даже после релиза The Last of Us Part II будет занята работой над сетевым режимом сиквела.

К тому же сам Дракманн вместе со сценаристом Крэйгом Мейзином («Чернобыль») и режиссером Йоханом Ренком («Чернобыль») будет занят созданием сериала по мотивам The Last of Us для канала HBO. Сюжет сериала охватит события оригинальной The Last of Us, а также раскроет больше событий из мира игры. Главными героями станут персонажи игры Джоэл и Элли.

Напомним, релиз The Last of Us Part II состоится 19 июня на PlayStation 4. Уже на этой неделе, 12 июня, УНИАН опубликует рецензию на игру.

