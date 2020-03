HBO снимет сериал по мотивам игры The Last of Us

В создании сериала принимает участие сценарист "Чернобыля" Крэйг Мейзин.

Компания HBO взялась за создание сериала по мотивам игры The Last of Us.

К работе над проектом привлечены сценарист сериала "Чернобыль" Крэйг Мейзин и геймдиректор игры Нил Дракманн.

Как сообщает The Hollywood Reporter, оба также выступят исполнительными продюсерами наряду с Кэролин Штраусс ("Клан Сопрано", "Прослушка", "Игра престолов") и Эваном Уэлсом - президентом Naughty Dog.

Сюжет сериала охватит события оригинальной The Last of Us, а главными героями станут персонажи игры Джоэл и Элли. При этом HBO не исключает, что в случае успеха может выпустить продолжение сериала, которое будет базироваться на предстоящей игре The Last of Us: Part II.

The Last of Us вышла летом 2013 года эксклюзивно для PS3, а позже была портирована на PS4. Игра считается одним из главных эксклюзивов Sony.

