В новом спин-оффе главным героем впервые станет Горо Маджима.

SEGA анонсировала спин-офф в серии Like a Dragon, в этот раз главным героем стал второстепенный в основных частях Горо Маджима.

При неизвестных обстоятельствах Маджима оказывается на Гавайах с амнезией. Похоже, что события игры происходят сразу после финала Like a Dragon: Infinite Wealth.

Несмотря на абсурдную завязку и сеттинг, продюссер Рёсуке Хория утверждает, что за всем этим скрывается глубокий драматический сюжет, свойственный серии Yakuza.

Как понятно по названию, в этот раз Like a Dragon примерит пиратский сеттинг. Игроку предстоит обустраивать свой корабль, собирать команду и охотиться за сокровищами.

Разработчики обещают три обширных локации: Гавайи, остров Рич и остров Мэдлантина, кладбище кораблей, где поселились пираты.

В этот раз боевая система реализована в реальном времени, и напоминает классические части Yakuza. Герою доступны два боевых стиля: Бешеный пёс и Морской пёс. Первый тесно связан с рукопашным боем и умениями Маджими как члена Якудзы, а второй позволяет Горо управляться с двумя пиратскими саблями и пистолетами. Также SEGA впервые в серии добавила возможность прыжка в бою и связанные с этим действием комбо-удары.

Не обошлось и без привычных для Like a Dragon мини-игр и побочных активностей. SEGA представила джентельменский набор из караоке, картинга, доставки еды и свиданий с девушками.

Релиз Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii запланирован на 28 февраля 2025 года. Игра выйдет не только на ПК, PS5 и Xbox Series, но и заглянет на прошлое поколение, PS4 и Xbox One

Что известно о серии Yakuza

Напомним, что прошлая игра серии Like a Dragon: Infinite Wealth была признана одной из лучших игр первой половины 2024 года. Проект получил 89 баллов на Metacritic и занял 5-е место в списке самых высокооценённых игр.

Также издание The Gamer назвало серию Yakuza одной из лучших игр для геймпада. Боевая система в проектах изначально затачивалась под контроллеры.

