Составлен топ-10 лучших игр для геймпада на ПК, которые не дадут заскучать

Трудно отрицать, что некоторые игры банально работают плавнее и ощущаются лучше с контроллером, и наоборот.

Споры между любителями клавиатуры+мышь и контроллеров никогда не прекращаются. Преданные ПК-энтузиасты не откажутся от своих любимых клавиш WASD, в то время как приверженцы геймпадов обожают аналоговый джойстик и кнопки.

Если все-таки решили "переметнуться" на сторону контроллеров и ищете игры на ПК для геймпада, издание The Gamer перечислило лучших представителей. Среди них есть как экшены, RPG и драки, так и гонки, симуляторы и т.д.

Forza Horizon 5. Любой фанат гоночных игр скажет вам взять в руки контроллер, прежде чем садиться за руль. Использование геймпада позволяет лучше контролировать скорость и обеспечивает заметно более плавное управление, чего сложнее добиться с помощью клавиш.

Любой фанат гоночных игр скажет вам взять в руки контроллер, прежде чем садиться за руль. Использование геймпада позволяет лучше контролировать скорость и обеспечивает заметно более плавное управление, чего сложнее добиться с помощью клавиш. Yakuza 0. "Настоящие якудза используют геймпад" – такой надписью игра встречает ПК-геймеров. Игра была разработана с учетом геймпада, а опыт использования клавиатуры и мыши неоптимален. Конечно, некоторые мини-игры отлично работают с клавомышь, но, когда дело доходит до "мордобоя", вам точно захочется взять контроллер.

Игры From Software . Геймеры часто спорят, удобно ли проходить "Соулсы" на клавиатуре, но такие игры, как правило, лучше подходят для контроллера из-за более быстрых рефлексов и отзывчивости. После прохождения на геймпаде вы, скорее всего, больше никогда не пересядете на "клавомышь".

. Геймеры часто спорят, удобно ли проходить "Соулсы" на клавиатуре, но такие игры, как правило, лучше подходят для контроллера из-за более быстрых рефлексов и отзывчивости. После прохождения на геймпаде вы, скорее всего, больше никогда не пересядете на "клавомышь". Серия Persona. Игры в популярной JRPG-серии стали переносить на ПК лишь в последние годы – до того момента они были исключительно консольными, поэтому вполне логично, что вы получите лучший опыт, используя контроллер.

Cuphead. Это 2D-платформер с милой эстетикой, вдохновленной мультфильмами 1930-х годов. Но под этой милой внешностью скрывается одна из самых сложных игр всех времен, и играя в нее на клавиатуре, вы лишь повысите градус харкдкорности.

Это 2D-платформер с милой эстетикой, вдохновленной мультфильмами 1930-х годов. Но под этой милой внешностью скрывается одна из самых сложных игр всех времен, и играя в нее на клавиатуре, вы лишь повысите градус харкдкорности. Серия Horizon . Консольные порты лучше работают с контроллерами. Это естественный факт. И это особенно верно для Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West. Само собой, в них можно играть с помощью клавиатуры и мыши, но вы обнаружите, что вместо противников чаще боретесь с игровой механикой, которая явно была предназначена для джойстиков.

. Консольные порты лучше работают с контроллерами. Это естественный факт. И это особенно верно для Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West. Само собой, в них можно играть с помощью клавиатуры и мыши, но вы обнаружите, что вместо противников чаще боретесь с игровой механикой, которая явно была предназначена для джойстиков. Life Is Strange. Хотя в этой повествовательно-ориентированной игре не так много экшена, у нее все же есть парочку сложных механик, которые проще реализованы при взаимодействии с геймпадом – в частности, способность главной героини путешествовать во времени с помощью фотографий.

Sonic Frontiers . Трехмерные платформеры в целом лучше с джойстиками, а Frontiers не предлагает адекватной альтернативы с помощью клавиатуры и мыши. Да и в целом вы получите больше удовольствия от эффекта вибрации, когда Соник ускоряется или прыгает.

. Трехмерные платформеры в целом лучше с джойстиками, а Frontiers не предлагает адекватной альтернативы с помощью клавиатуры и мыши. Да и в целом вы получите больше удовольствия от эффекта вибрации, когда Соник ускоряется или прыгает. Streets of Rage 4. Эта игра – верная дань уважения оригинальной трилогии с Sega Genesis, вплоть до визуальной составляющей и управления. Вы будете счастливее и получите куда больше удовольствия, если будете играть с контроллером, как в детстве.

Hades. В этом "рогалике" есть моменты, когда лучше использовать геймпад, и моменты, когда лучше использовать клавиатуру и мышь. Оружие дальнего боя особенно выигрывает от "клавомыши", т.к. это позволяет лучше контролировать прицеливание. Однако сражение с контроллером все равно кажется более естественным, позволяя легче выполнять быстрые маневры на поздних этапах игры, когда вам придется много уклоняться и оставаться в живых.

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