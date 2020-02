Sony подготовила испытания для владельцев PS4 (видео)

Игроки могут получить коды на эксклюзивы PlayStation, аватары и настоящий трофей с выгравированным PSN ID.

Компания Sony запустила серию испытаний под названием «Праздник для игроков на PlayStation». Регистрация на онлайн-мероприятие началась сегодня, 18 февраля, на сайте PlayStation.

Трейлер мероприятия PlayStation

Как сообщили в Sony, мероприятие пройдет в три этапа. Первый стартует 24 февраля. Пользователям нужно зарегистрироваться на мероприятии, играть в любимые игры и получать трофеи.

Цель первого этапа – сообщество должно сыграть в 125 тысяч игр и получить 500 тысяч трофеев. В награду пользователи получат эксклюзивную тему и аватар для своего профиля в PS4.

Как только первый этап будет закончен, начнется второй. Его цель – сыграть в 375 тысяч игр и заработать 1,5 миллиона трофеев. Награда по завершении второго этапа – пять аватаров в PSN, на которых изображены Джоэл и Элли из The Last of Us Part II, Элой из Horizon: Zero Dawn, Нейтан Дрейк из Uncharted 4, а также Кратос и Атрей из God of War.

Цель третьего этапа – 675 тысяч игр и 2,7 миллиона полученных трофеев. В качестве награды за прохождение третьего этапа игроки получат динамическую тему для PS4 с главными эксклюзивами консоли.

Все награды за достижение целей будут отправляться сразу на консоль пользователя.

Также среди всех зарегистрировавшихся участников мероприятия Sony разыграет и более ценные призы: ваучер для покупок в PS Store, физический трофей с выгравированным PSN ID игрока, а еще коды на загрузку эксклюзивных игр для PS4.

Кроме того, 17 марта в 12:00 по Киевскому времени Sony предложит всем участникам программы ответить на вопрос и получить возможность выиграть эксклюзивный комплект PlayStation. Что именно входит в этот комплект не уточняется.