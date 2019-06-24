Вручила ученикам медали со своим именем: в Киеве депутат решила пропиариться на выпускном (фото)

"Награду" получил каждый ученик независимо от того, с какой успешностью он окончил лицей. Кому-то досталась желтая, а кому-то серебристая медалька.

В субботу, 22 июня, действующая депутат Киевсовета (фракция "Солидарность") Людмила Костенко пришла на выпускной к ученикам лицея №157 на Оболони, поздравила их с праздником и подарила медали с надписью: "Именно ты изменишь этот мир! Депутат Киевсовета Людмила Костенко".

"Награду" получил каждый ученик независимо от того, с какой успешностью он окончил лицей. Кому-то досталась желтая, а кому-то серебристая медалька.

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"Во время официальной части Людмила вышла на сцену, открыла праздник, – рассказывает Руху ЧЕСНО мама одной из выпускниц Виктория. – Сказала вступительное слово, пожелала всего наилучшего и вспомнила, что у нее тоже есть выпускница и все выпускники заслуживают золотые медали. И она их принесла".

Но медали она не вручала, потому что спешила на выпускной к своей дочери.

"А у нас четыре класса выпускников. Медали передала администрации. А уже она вручала детям. И это была возможность вызвать всех выпускников на сцену. Затем дети и родители смеялись, потому что Людмила Костенко сказала, что дети заслуживают золотые, но "золото" досталось не всем, – добавила мама выпускника и показала "награду". – У нас – серебристая".

Рух ЧЕСНО обратился за комментарием к Людмиле Костенко. В разговоре они сообщили, что хотят спросить, почему она приходила на выпускной в лицей №157 с "наградами".

"Медали-сувениры я дарю выпускникам уже четвертый год подряд. Стоимость одного – около 50 грн, оплачиваю собственными средствами. В лицее №157 я подарила 100 медалей. Это моя деятельность как мецената. И ответ на опережение: я еще не кандидат в депутаты Верховной Рады Украины, поэтому ограничения на данную продукцию не распространяются", – прокомментировала депутат Киевсовета Костенко.

Журналисты поинтересовались у Костенко, намерена ли она баллотироваться в 217-м округе, и получили утвердительный ответ.

"Да. Но есть два "но". Первое – документы в ЦИК были поданы гораздо позже выпускного. Второе – я еще не зарегистрирована кандидатом".

Поскольку выпускной был 22 июня, а срок подачи документов закончился 20 июня, то получается, что депутат лукавит и пришла пиариться на выпускниках, четко понимая, что документы в ЦИК уже поданы

Более того, электронную декларацию кандидата в народные депутаты на сайте НАПК Костенко подала еще 10 июня.

Кроме того, Людмила Костенко была участницей съезда "Европейской солидарности" – политической силы предыдущего президента Петра Порошенко. Об этом свидетельствует фото на ее странице в Facebook. Съезд состоялся 9 июня.

На Оболони, где на выборах в Киевсовет 2015 года Людмила Костенко победила в 67-м избирательном округе, уже несколько месяцев поговаривают, что она будет баллотироваться в Верховную Раду (округ №217). Однако информация о Костенко как о кандидатке на официальном сайте ЦИК до сих пор отсутствует.

А вот в домах киевлян уже появились написанные рукой объявления.

Костенко принадлежит к орбите Вадима Столара, которого называют "серым кардиналом Киева" и вотчиной которого является Оболонь.

Согласно ч. 5 ст. 63 Закона Украины "Об образовании", объекты образования, финансируемые из бюджета, не подлежат использованию не по назначению, а в письме МОН от мая 2014 года, адресованном местным органам управления образования и руководителям учебных заведений, говорится о необходимости "принять все исчерпывающие меры по недопущению использования материально-технической базы учебных заведений для проведения... предвыборной агитации".

Кроме того, в феврале 2018 года Киевсовет принял решение относительно недопущения политической деятельности и политической агитации в учебных заведениях Киева. Согласно него, в столичных школах нельзя распространять рекламу политического характера, а также вести политическую агитацию среди учащихся.

Как сообщал УНИАН, ранее полиция рассказала о подкупе избирателей.