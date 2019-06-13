Подкуп и незаконная агитация: за 20 дней парламентской кампании полиция зарегистрировала 75 заявлений

Наибольшее количество обращений зафиксировано в Луганской области и городе Киеве.

За 20 дней парламентской избирательной кампании полиция зарегистрировала 75 заявлений и сообщений о преступлениях и событиях, связанных с избирательным процессом.

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Национальной полиции, об этом глава Нацполиции Сергей Князев заявил сегодня.

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«За 20 дней кампании нами зарегистрированы 75 заявлений и сообщений о преступлениях и событиях, связанных с избирательным процессом. В подавляющем большинстве эти сообщения касались возможных фактов подкупа избирателей – 30 – и незаконной агитации – 25», – отметил Князев.

Он уточнил, что наибольшее количество обращений поступило в полицию Луганской области (20), Днепропетровской (10) и Одесской (7) областей, а также в полицию Киева – 15 сообщений.

Начаты два уголовных производства по фактам подкупа избирателей в Луганской области.

Кроме этого, полицейские составили два админпротокола по фактам изготовления или распространения печатных материалов предвыборной агитации с нарушением законодательства.

По словам Князева, Нацполиция оперативно реагирует на все нарушения избирательного законодательства.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в Украине стартовала кампания по внеочередным парламентским выборам. Голосование состоится 21 июля.