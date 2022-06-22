Движение по мосту разрешено только для спецтранспорта, общественного и транзитного грузового транспорта, а также для машин со спецпропусками.

В Киеве Южный мост с сегодняшнего дня закрыт для движения частных автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Южный мост с сегодняшнего дня закрыт для частных машин. Движение по Южному мосту разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также автомобилей со специальными пропусками", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что через Южный мост курсируют автобусы маршрутов № 22: улица Тростянецкая - Музей Авиации с интервалом 20-35 мин и № 91: улица А. Ахматовой - станция метро "Голосеевская" с интервалом 20-45 мин.

Метро в столице работает с 06:00 до 22:00, наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30.

Напомним, в Киеве с 20 июня восстановили автомобильное движение через мосты Метро и Патона.

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