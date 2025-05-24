'Пикап в воздухе': китайский грузовой беспилотник-монстр совершил первый полет

Двухрежимный грузовой интерфейс, фронтальная загрузка/разгрузка и сброс груза на брюхо повышают эксплуатационную универсальность.

Грузовой беспилотный летательный аппарат CH-YH1000 совершил первый испытательный полет в Китае. Платформа предназначена для улучшения воздушной логистики в отдаленных и труднодоступных регионах.

Издание Interesting Engineering пишет, что испытательный полет, проведенный на аэродроме на северо-западе Китая, дал положительные результаты и выполнил все поставленные задачи. Это важное достижение для программы CH-YH1000, запущенной год назад.

Самолет CH-YH1000 - это средневысотный двухмоторный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предназначенный для логистических операций в труднодоступной местности и в жестких условиях.

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БПЛА имеет традиционную компоновку грузового борта и использует проверенные системы авионики семейства беспилотников CH. Это обеспечивает высокую надежность, устойчивость к внешним воздействиям и оперативным нагрузкам.

Платформа спроектирована с учетом гибкости. Она может выполнять короткий взлет и посадку с импровизированных взлетно-посадочных полос, включая уплотненные грунтовые дороги, травянистые поляны и второстепенные шоссе. Кроме того, модульные комплекты позволяют проводить операции на амфибиях и снежных полях, что расширяет их стратегическое применение в регионах с ограниченной инфраструктурой.

Согласно официальным данным, дальность полета составляет 1 000 миль, запас хода - 10 часов, а рабочий потолок - 8 000 метров. Он может поднимать 2 200 фунтов груза, вмещая четыре однокубовые паллеты.

Двухрежимный грузовой интерфейс, фронтальная погрузка/разгрузка и сброс груза на брюхо повышают эксплуатационную универсальность. Интегрированная 6-киловаттная бортовая электросистема поддерживает вспомогательное оборудование, что позволяет адаптировать самолет для выполнения специализированных функций, помимо логистики.

CH-YH1000 задуман как экономически эффективная альтернатива традиционным пилотируемым транспортным платформам. Один из инженеров проекта назвал его "пикапом в воздухе". Беспилотные самолеты легче, чем обычные, что позволяет перевозить больше грузов, снижая затраты.

Беспилотники в Китае

Китай создал новый тип беспилотных гиперзвуковых летательных аппаратов. По словам разработчиков, эти БПЛА по аэродинамическим характеристикам могут бросить вызов самым совершенным истребителям США. По данным западных СМИ, гиперзвуковой дрон имеет коэффициент подъемной силы 8,4 в дозвуковом полете.

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