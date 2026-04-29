США представили концепт самого мощного конвертоплана, оснащенного крылатыми ракетами

Проект основан на машине MV-75A Cheyenne II, разрабатываемой для армии США.

Американская компания Bell на выставке Modern Day Marine представила концепт перспективного конвертоплана для Корпуса морской пехоты США, оснащенного противокорабельными крылатыми ракетами и другим вооружением. Об этом сообщает The War Zone.

Проект базируется на MV-75A Cheyenne II, разрабатываемом для армии США. Он появился на фоне заявлений морской пехоты о том, что при выборе замены вертолетам AH-1Z Viper и UH-1Y Venom "рассматриваются все варианты".

Главная особенность концепта – очень мощное вооружение, что является рекордным для конвертопланов, которые обычно несут только оборонительные системы.

Видео дня

На коротких крыльях перспективного летательного аппарата размещены пилоны. На них с одной стороны установлена противокорабельная ракета Naval Strike Missile, которая уже находится на вооружении США, с другой – пара перспективных боеприпасов программы PASM, являющихся вариантом ракеты Red Wolf.

Кроме того, аппарат может нести ракеты AGM-114 Hellfire и APKWS II. На боковых спонсонах предусмотрены пусковые установки для боеприпасов типа ALTIUS-700M. С обеих сторон фюзеляжа расположено пять отверстий, через которые можно запускать дополнительные боеприпасы или дроны.

Под носовой частью размещена турель с трехствольной пушкой, которая используется на современных ударных вертолетах морской пехоты США. Там же расположены оптико-электронные датчики и выдвижная штанга для дозаправки в воздухе.

По сравнению с вертолетами AH-1Z и UH-1Y, конвертоплан может обеспечить большую дальность полета, большую скорость, большую оперативность и возможность охватывать большую территорию. По оценкам специалистов, даже без дополнительных топливных баков его дальность может превышать 1800 километров.

Разработчики подчеркивают, что конвертоплан сможет применять вооружение в "самолетном режиме" – при наклоненных вперед двигателях. Это особенно важно в случае войны с противником, обладающим передовыми системами противовоздушной обороны.

Конвертопланы – что нужно знать

Конвертоплан – это разновидность воздушного судна с фиксированным крылом, которое может осуществлять вертикальный взлет и посадку. Его особенностью является возможность поворачивать двигатели (обычно с винтами) примерно на 90 градусов, что позволяет создавать как вертикальную подъемную силу, так и горизонтальную тягу.

Наиболее активно конвертопланы разрабатывают в США. Самым известным является V-22 Osprey, который из-за серии аварий получил в военной среде жуткое прозвище "вдоворец".

Напомним также, что недавно американцы впервые представили изображения перспективного конвертоплана MV-75A Cheyenne II, выполненного в варианте для подразделений специальных операций.

Вас также могут заинтересовать новости: