В Америке появится настоящий революционный авиалайнер: завод для него уже начали строить

Интегрированная аэродинамическая схема типа Blended Wing Body обеспечит самолету снижение расхода топлива на 50%.

Американская компания JetZero сделала еще один шаг к созданию самолета будущего Z4 - она приступила к строительству завода, где будут собирать летательные аппараты. Об этом JetZero сообщила в своем пресс-релизе.

JetZero приступила к строительству производственного завода в штате Северная Каролина. Промышленный комплекс площадью около 740 тысяч квадратных метров будет построен рядом с аэропортом Пидмонт-Триад. Объем инвестиций составит 4,7 млрд долларов. В течение десяти лет проект должен создать более 14 500 рабочих мест.

В ближайшем будущем на заводе планируется наладить производство перспективных пассажирских самолетов Z4, созданных по схеме "интегральное крыло", которую считают одной из самых инновационных в современном авиастроении.

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JetZero Z4 - основные особенности

JetZero Z4 - это революционный пассажирский самолет на 250 мест, в котором используется схема Blended Wing Body. Речь идет об интегрированной конструкции, в которой плавно соединены корпус и крыло. Это обеспечивает уникальные преимущества, ведь подъемную силу создает практически вся поверхность.

Благодаря тому, что фюзеляж также работает как крыло, самолет требует меньшего количества конструкционных материалов и создает меньшее аэродинамическое сопротивление. Ожидается, что благодаря новой аэродинамической схеме расход топлива может быть снижен примерно на 50% по сравнению с традиционными пассажирскими самолетами.

Расчетная дальность полета Z4 составляет до 9 260 км, что позволяет ему эксплуатироваться на дальнемагистральных маршрутах.

Проект поддерживается рядом крупных авиационных и оборонных компаний. В частности, United Airlines рассматривает возможность заказа до 200 самолетов. К инициативе также присоединились Alaska Airlines и Delta Air Lines.

Кроме того, проект поддерживают NASA и Военно-воздушные силы США, которые инвестировали около 235 млн долларов в разработку полноразмерного прототипа. Первый полет самолета с двигателями Pratt & Whitney запланирован на 2027 год.

Помимо гражданской версии JetZero также проектирует военные варианты Z4, включая самолет-заправщик и транспортник. Предполагается, что инновационная аэродинамическая схема позволит обеспечить дозаправщику вдвое большую дальность полета.

Инновационные самолеты - другие новости

Напомним, недавно американская компания Electra представила свое видение самолета будущего в рамках исследовательской программы NASA Advanced Aircraft Concepts for Environmental Sustainability (AACES) 2050.

Речь идет о большом самолете вместимостью более 100 пассажиров. Он получит двухпроходной салон, как у крупных современных широкофюзеляжных самолетов, но в размерах узкофюзеляжного авиалайнера.

А ещё ранее нидерландский стартап Elysian Aircraft представил обновлённую концепцию электрического самолёта E9X, которая существенно отличается от предыдущих версий.

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