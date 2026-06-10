Американцы показали, как будет выглядеть революционный авиалайнер, который изменит авиацию

Речь идет о большом самолете, вмещающем более 100 пассажиров.

Американская компания Electra представила свое видение самолета в рамках исследовательской программы NASA Advanced Aircraft Concepts for Environmental Sustainability (AACES) 2050. Об этом она сообщила на своем сайте.

Речь идет о большом самолете вместимостью более 100 пассажиров. Сама программа AACES 2050 создана для изучения концепций летательных аппаратов и технологий, которые могут помочь сформировать коммерческую авиацию в 2040-х, 2050-х годах и далее.

Концепт выглядит необычно: широкий фюзеляж сам создает часть подъемной силы, а два турбовентиляторных двигателя не только обеспечивают тягу, но и вырабатывают электроэнергию для хвостовых вентиляторов. Эти вентиляторы используют технологию поглощения пограничного слоя, ускоряя воздушный поток вдоль фюзеляжа.

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По расчетам американских специалистов, это решение может обеспечить до 17% топливной эффективности сверх тех улучшений, которых ожидают от новых материалов, двигателей и аэродинамики к 2050 году.

Еще одна особенность концепции – двухпроходной салон, как в больших современных широкофюзеляжных самолетах, но в размерах современного узкофюзеляжного самолета. Это, по заявлению разработчиков, должно улучшить комфорт и ускорить посадку и высадку пассажиров. Разработчики подчеркивают реалистичность своей концепции.

"Мы можем радикально улучшить взаимодействие планера и силовой установки, сохраняя при этом привязку к реальной работе авиакомпаний и аэропортов. Наша цель – не просто эффективность на бумаге, а концепции, которые мы действительно можем реализовать, сертифицировать и использовать", – говорит директор по продуктовой стратегии Electra Паркер Ващик.

Важно отметить, что проект не требует радикальных изменений инфраструктуры. Самолет сможет использовать обычное авиационное топливо или SAF (экологичное авиационное топливо) и будет вписываться в привычные процедуры обслуживания.

Партнерами Electra в рамках программы NASA стали компании American Airlines, Honeywell Aerospace, Lockheed Martin Skunk Works и несколько ведущих университетов.

Инновационные разработки самолетов – последние новости

Ранее нидерландский стартап Elysian Aircraft представил обновленную концепцию электрического самолета E9X, которая заметно отличается от предыдущих вариантов. В ранней концепции речь шла о самолете с восемью двигателями. Впоследствии компания пересмотрела конструкцию, и в нынешнем проекте их "всего" шесть. Ключевой особенностью E9X является распределенная электрическая тяга, а также интеграция аккумуляторов в единую конструкцию.

Напомним также, что недавно американская компания Otto Aerospace завершила предварительный обзор проекта безоконного самолета Phantom 3500. Бизнес-джет оснащен двумя двигателями и спроектирован с акцентом на использование так называемого ламинарного обтекания по всей поверхности фюзеляжа и крыла.

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