УЗ ставит на паузу сотрудничество с Deutsche Bahn и подготовку к IPO

Приезд консультантов Deutsche Bahn откладывается.

Акционерная компания «Укрзализныця» ставит на паузу сотрудничество с Deutsche Bahn и подготовку к IPO.

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Об этом в интервью LIGA.net сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Вопрос консультаций Deutsche Bahn пока ставим на паузу. Вы помните сумму тендера - 80+ млн грн. Сейчас УЗ не может себе этого позволить. Более того, они не смогут приехать - у нас ограничения на въезд иностранцев. Поэтому мы перенесем все в сроках", - сказал министр.

По его словам, сейчас в приоритете обеспечение финансовой стабильности компании, защита интересов коллектива, автоматизация процессов, обновление подвижного состава и вагонного парка, и - борьба с коррупцией.

Также Криклий отметил, что в этом году УЗ вряд ли выйдет на IPO.

"Для публичного размещения сейчас точно неудачное время. Мы получим нехорошую оценку - нам это не интересно. IPO - да. В этом ли году - не уверен. Многое зависит от развития ситуации с пандемией", - сказал глава Мининфраструктуры.

Напомним, 29 октября 2019 года Мининфраструктуры, ЕБРР и УЗ подписали соглашение о начале процедуры IPO компании.

22 января в Давосе Мининфраструктуры и Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве. В правительстве заявили, что УЗ передадут немцам в управление на 10 лет. В DB это опровергали, а в набсовете УЗ сказали, что не владеют достаточной информацией для комментария. Позже в DB уточнили, что вопросы операционного управления еще обсуждаются.

5 февраля Укрзалізниця, Deutsche Bahn AG и компания DB Engineering & Consulting GmbH подписали в Киеве меморандум о стратегическом партнерстве в развитии УЗ.

11 февраля Мининфраструктуры объявило конкурс на консалтинг УЗ. Как оказалось, не только под Deutsche Bahn.