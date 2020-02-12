"Укрзализныця" потратит 86 миллионов гривень на консалтинг от Deutsche Bahn и других компаний

Мининфраструктуры объявило конкурс на консалтинг для «Укрзализныци».

Немецкая Deutsche Bahn может консультировать «Укрзализныцю» в консорциуме с другими компаниями.

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Об этом LIGA.net сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Мининфраструктуры объявило конкурс на консалтинг УЗ. Объявление размещено в системе электронных закупок Prozorro, ожидаемая стоимость услуг – 86 млн грн. Согласно конкурсной документации, УЗ ищет минимум 10 консультантов с опытом внедрения проектов по повышению операционной эффективности железных дорог. Примечательно, что эти консультанты должны владеть украинским или русским языком.

"Мы объявили конкурс на консалтинг и выбираем консультанта. Кроме Deutsche Bahn в нем может участвовать еще много консультантов. Я знаю, что свои услуги готовы предложить компаний семь", - сказал Криклий.

Отвечая на вопрос, откуда взялась сумма в 86 млн грн (ранее озвучивалась цифра в 1,5 млн евро), министр пояснил, что 1,5 млн евро предлагал Deutsche Bahn.

"Сейчас речь идет о более широком сотрудничестве. Что-то могут взять на себя Deutsche Bahn, что-то другие компании. У Deutsche Bahn экспертиза широкая, но не по всем направлениям… Может быть консорциум. Какая цифра будет по итогам торгов и почему она так рассчитывалась, не могу сказать - это компетенция УЗ", - подчеркнул Криклий.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля акционерная компания «Укрзализныця» подписала меморандум о сотрудничестве с немецким железнодорожным перевозчиком Deutsche Bahn и его дочерней компанией DB Engineering & Consulting GmbH с целью реформирования украинского перевозчика.

Справка УНИАН. Deutsche Bahn AG - один из крупнейших ж/д операторов Европы. Ежегодно перевозит 4,6-4,8 млрд пассажиров и 270-290 млн тонн грузов. В структуру холдинга входит более 300 различных подразделений и отдельных предприятий. Компания проводит активную политику по расширению своего бизнеса в Европе, постоянно инвестирует в покупку новых компаний и расширение деятельности. Выручка Deutsche Bahn в 2018 году - 44 млрд евро, EBITDA - 4,7 млрд евро, прибыль 542 млн евро.

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.