Невозможно купить билет: в сети массово жалуются на 'Укрзализницу'

Все пользователи получают одинаковый ответ на свои жалобы.

Украинцы массово жалуются на невозможность приобрести билеты на поезда "Укрзализныци" в последнюю декаду июня. Соответствующие комментарии они оставляют под постом "Укрзализныци" в сети Facebook.

Так, пользовательница Ольга Буцько более получаса пыталась приобрести билет онлайн, однако безрезультатно.

"Продажа билетов Одесса-Киев на 28.06 пока не открылась. Еще и выбивает из системы, "слишком много попыток". Ну да, ведь с 08:00 сижу, обновляю. Как это понимать? А потом окажется, что все билеты выкуплены через кассы, или как?" – спрашивает она.

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На ту же дату не работает продажа в западном направлении, пишет Сергей Ковтун.

"Почему не открыта продажа билетов на поезд 094О Хелм-Харьков ни на 27 июня, ни на 28 июня по состоянию на сейчас (10:30 9 июня)? Никаких изменений в расписании и официальных объявлений на сайте нет! Люди рассчитывают на поезда, заранее покупают билеты на самолеты, и вот такая неприятность", – жалуется Ковтун.

Пользователи также не могут купить билеты онлайн на более ранние даты.

"Подскажите, пожалуйста, по поезду 148 Киев-Одесса, когда откроется продажа? С 16.06 ничего не открыто, в расписании этот поезд есть", – пишет Анастасия Бойко.

Со своей стороны, в "Укрзализныце" отмечают, что в настоящее время продолжаются подготовительные работы к открытию продажи билетов на поезда летнего периода курсирования, начиная с 28 июня 2026 года.

"В связи с проведением необходимых технических и организационных мероприятий, продажа на отдельные рейсы еще не открыта. Просим не волноваться, открытие продажи состоится в ближайшее время после завершения всех подготовительных процедур", – отвечают в "Укрзализныце".

"Укрзализныця" – главные новости

С 25 апреля в "Укрзализныце" заработала новая система динамического ценообразования для железнодорожных билетов. Теперь цена на билеты на поезд зависит от сезона, дня недели, заблаговременности покупки и заполненности маршрута. Что касается полноценного внедрения последнего пункта, отмечалось, что он еще требует доработки.

Новая система ценообразования действует только для вагонов СВ (люкс) и 1 класса поездов "Интерсити" во внутреннем сообщении.

Эксперты считают, что цены на другие виды пассажирских билетов на железнодорожные перевозки в Украине расти не будут.

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