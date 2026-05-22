Лето под вопросом: эксперт рассказала, будет ли дефицит билетов на поезда и чего ожидать от цен

Правительство и "Укрзализныця" будут пытаться предотвратить сокращение маршрутов, считает эксперт.

"Укрзализныця" постепенно теряет подвижной состав из-за российских обстрелов, в то время как спрос на железнодорожные перевозки продолжает расти. Из-за этого в компании предупреждают, что этим летом приобрести билет украинцам может быть еще сложнее, чем в прошлом году.

Как сообщила в комментарии УНИАН ведущий научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Ирина Коссе, сценарий сокращения поездов – маловероятен. Поскольку "Укрзализныця" будет пытаться этого избежать из-за социальной чувствительности вопроса.

"Я считаю, что "Укрзализныця" будет пытаться этого не допустить. Потому что это влияет на пассажиров, настроения в обществе. Поэтому правительство и "Укрзализныця" будут пытаться всеми силами предотвратить сокращение маршрутов", – отметила она.

Видео дня

По этой же логике, по мнению эксперта, в Украине не будут повышать и стоимость пассажирских билетов.

"Мы видим, как осторожно "Укрзализныця" поднимает тарифы на некоторые пассажирские перевозки, а на большинство вообще не поднимает… Я не ожидаю еще одного повышения тарифов, потому что как раз недавно уже повышали. Объявили, что у нас теперь будет динамическое ценообразование на некоторые категории билетов. Думаю, пока "Укрзализныця" на этом остановится", – сказала Коссе.

Более того, повышение стоимости билетов, по ее мнению, не решит системной проблемы дефицита вагонов.

"Повышение тарифов просто уменьшит ажиотаж, который каждое лето происходит, когда спрос очень высок, а возможности "Укрзализныци" ограничены. Но я не думаю, что это решит вообще проблему нехватки вагонов", – сказала она.

Эксперт также прогнозирует усиление контроля за железнодорожными билетами и борьбу со спекуляциями. Коссе отметила, что в условиях дефицита подвижного состава возможен вариант выхода из кризиса – поиск подержанных пассажирских вагонов за рубежом. В частности, в странах Балтии, которые имеют схожую ширину колеи.

"Возможно, обратятся к странам Балтии, может, у них есть что-то готовое к списанию и оно ездит. Ситуация такова, что подвижной состав разрушается и теряется, а заменить его быстро не удается", – рассказала эксперт.

В то же время Коссе указала, что частичное обновление уже происходит. В частности, "Укрзализныця" получила первые вагоны нового заказа от "Крюковского вагоностроительного завода". Однако темпы восстановления, по ее оценке, могут уступать темпам потерь.

"Укрзализныця" – главные новости

20 мая в УЗ заявили, что украинцам этим летом приобрести билет на поезд будет еще сложнее, чем в прошлом году. В компании тогда это объяснили тем, что спрос на перевозки стремительно растет, тогда как часть вагонов повреждена из-за российских обстрелов, а еще значительное количество подвижного состава требует ремонта или списания. В "Укрзализныце" также отметили, что уже сейчас среднее соотношение спроса к предложению мест в поезде составляет 4 к 1, а в летний сезон вырастет до 6 человек на место.

В конце прошлого года сообщалось о планах "Укрзализныци" повысить цены на билеты в вагонах СВ, а также в первый класс поездов "Интерсити". Тогда это объяснялось "динамическим ценообразованием" для СВ и первого класса "Интерсити". С помощью этих средств планировалось увеличить доход перевозчика.

Вас также могут заинтересовать новости: