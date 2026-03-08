В поезд Киев-Сумы попал российский беспилотник, - СМИ

В момент атаки в поезде находилось около 200 пассажиров.

В поезд Киев-Сумы во время следования в Сумыпопал беспилотник. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.

Атака на поезд случилась утром 8 марта. В нем находились около 200 пассажиров. Информации о раненых пока нет.

Сообщается, что пассажиров доставили до конечной остановки другим локомотивом.

В целом, в результате российских обстрелов территории области за сутки есть погибший и 7 раненых мирных жителей, сообщила Сумская областная военная администрация.

Удары россиян по поездам

Как сообщал УНИАН, 2 марта Российская Федерация нанесла удар дроном по пассажирскому поезду "Укрзализныци" во время движения. Один человек погиб, еще несколько получили ранения. Удар был нанесен по пригородному поезду "Укрзализныци" в Днепропетровской области.

В ночь на 26 февраля Россия осуществила массированную комбинированную атаку дронами и ракетами по украинским городам и общинам. В частности, в Харьковской, Запорожской и Донецкой областях была атакована железнодорожная инфраструктура.

22 февраля оккупанты также нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в ряде областей. Тогда были повреждены два локомотива. Враг нанес удар по железной дороге в Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

