Россияне нанесли удар по украинской железной дороге: некоторые поезда изменили маршруты

Враг наносил удары по железнодорожной инфраструктуре 4 областей.

Ночью российские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре ряда регионов Украины: повредили два локомотива. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, враг нанес удары по железной дороге в Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

"Повреждены два локомотива. Движение поездов не останавливалось. Профильные службы и ремонтные бригады уже ликвидируют последствия атак", - добавил он.

Видео дня

В то же время в "Укрзализныце" заявили, что после ночной атаки на Киевщине ряд поездов курсируют по измененному маршруту, поэтому возможны отклонения от графика.

Херсонская область

Как пояснили железнодорожники, их мониторинговые группы работают в усиленном режиме, поэтому движение поездов будет организовано с учетом ситуации с безопасностью. Они призвали внимательно следить за уведомлениями в приложении Укрзализныци и объявлениями на вокзалах и в поездах.

Сумская и Черниговская области

Отмечается, что региональные поезда временно курсируют до/из Конотопа. На нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.

Харьковская и Донецкая области

От Лозовой в краматорском направлении пассажиры едут автобусами, сообщили в "Укрзализныце".

"Поезд №101/102 Барвинково – Херсон гарантированно дождется трансфера из Краматорска. Региональные экспрессы изюмского направления едут по расписанию", - отметили в ведомстве.

Запорожская область

По информации железнодорожников, движение между Днепром и Запорожьем организовано преимущественно с привлечением автобусных перевозчиков. Они просят пассажиров ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов и включить push-уведомления в приложении УЗ.

"Укрзализныця": другие новости

Как сообщал ранее УНИАН, "Укрзализныця" изменила графики движения нескольких популярных поездов для удобства путешествий пассажиров в условиях действия комендантского часа. В частности, компания адаптировала расписание популярного поезда №21/22 Харьков – Львов в пользу трех областных центров - Винницы, Хмельницкого и Тернополя.

Также мы писали, что "Укрзализныця" назначает новый поезд между двумя крупными городами. Речь идет о дополнительном рейсе между Харьковом и Сумами. Начиная с 7 февраля, этот поезд курсирует ежедневно. Поезд останавливается в Люботине, Богодухове, Кириковке и Тростянце-Смородином. В составе поезда есть купейные и плацкартные вагоны с местами для сидения.

Вас также могут заинтересовать новости: