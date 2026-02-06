'Укрзализныця' назначает новый поезд между двумя крупными городами: как будет курсировать

Новый поезд должен обеспечить удобное и предсказуемое сообщение на Слобожанщине.

Государственная "Укрзализныця", несмотря на ежедневные обстрелы железнодорожной инфраструктуры, запускает новое сообщение на Слобожанщине. Назначен дополнительный поезд между Харьковом и Сумами, сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

"Чтобы обеспечить удобное и предсказуемое сообщение на Слобожанщине, улучшить транспортную доступность региона и создать комфортные пересадки на поезда по Украине и за границу, поезд №213/214 Харьков - Сумы будет курсировать ежедневно, начиная с 7 февраля", - говорится в сообщении.

Расписание нового поезда:

из Харькова - в 09:00, прибытие в Сумы - в 12:17;

из Сум - в 12:56, прибытие в Харьков - в 16:01.

Отмечается, что поезд будет останавливаться в Люботине, Богодухове, Кириковке и Тростянце-Смородином. В составе поезда будут купейные и плацкартные вагоны с местами для сидения. Небольшим изменением для пассажиров будет расположение мест. Так, нечетные места будут располагаться у окна, а четные у прохода.

В УЗ также добавили, что в Харькове можно воспользоваться удобными пересадками на поезда в Киев, Львов, Одессу, Ужгород, Ворохту, Ивано-Франковск, Черновцы, а также на международные рейсы в Холм и Перемышль.

В Сумской области движение по железной дороге не остановлено, несмотря на обстрелы. Мониторинговые группы "Укрзализныци" работают в усиленном режиме, а в случае прямой угрозы БПЛА возможны вынужденные остановки у укрытий.

УЗ также вынуждено ограничила движение между Днепром и Запорожьем из-за атак на железнодорожную инфраструктуру и фиксации вражеских беспилотников возле маршрутов курсирования поездов.

Также сообщалось, что в ночь на 5 февраля РФ массированно била ночью БПЛА по железнодорожной инфраструктуре Сумской области. Тогда пострадала дежурная по станции, была повреждена инфраструктура, а также "Вагон несокрушимости".

