За последние четыре года благодаря камерам автофиксации нарушений ПДД были выписаны штрафы на сумму более 2,1 миллиарда гривень.

С 1 января 2025 года в Украине заработал новый закон об обязательном страховании автомобилей. В связи с этим камеры автофиксации нарушений ПДД теперь, в частности, могут фиксировать отсутствие страховки, сообщает Wheel News.

В издании поделились, что штраф за отсутствие страховки будет приходить не водителю, а владельцу транспортного средства.

Размер наказания за это нарушение составляет 425 гривень.

Видео дня

Отмечается, что в Украине за последние четыре года благодаря камерам автофиксации нарушений ПДД были выписаны штрафы на сумму более 2,1 миллиарда гривень.

Последние новости украинского авторынка

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает упрощение и дерегулирование рынка торговли подержанными автомобилями. Компании получат возможность покупать и продавать авто без постановки их на учет в МВД и ТЦК.

Кроме того, стали известны самые популярные авто в Украине за 2024 год. Особо популярными среди украинцев были кроссоверы, а бестселлером остался Renault Duster.

Помимо этого УНИАН сообщал, украинцы за 2024 год импортировали электромобилей на более чем 1 млрд долларов. Чаще всего новые электрокары завозили из Китая, а лидером по поставкам подержанных электромобилей были США.

Вас также могут заинтересовать новости: