В Польше введение подобной градации штрафов позволило значительно уменьшить смертность на дорогах.

В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предлагается изменить систему штрафов для водителей, в частности, отменить норму о разрешенном превышении скорости менее чем на 20 км/ч.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту № 13314.

"Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает штрафные санкции за превышение скорости на 20 и более км/ч. Указанный подход фактически стимулирует водителей двигаться с превышением разрешенной скорости движения на 20 км/ч. Среди государств-соседей Украины и государств-членов ЕС, такое "разрешенное" превышение скорости на 20 км/ч существует только в Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

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Авторы проекта закона предлагают установить соразмерность наказания относительно степени опасности нарушения. Это будет соответствовать принципу пропорциональности, поскольку чем больше превышение скорости (и большие риски ДТП с тяжелыми последствиями), тем больше наказание для водителя.

Так, законопроектом предусмотрено установить такую градацию штрафов, в зависимости от уровня превышения разрешенной скорости:

>10 км/ч - 340 грн;

>20 км/ч - 680 грн;

>30 км/ч - 1360 грн;

>40 км/ч - 1700 грн;

>60 км/ч - 2720 грн;

>80 км/ч - 3400 грн.

Превышение скорости, повлекшее создание аварийной обстановки, предлагается наказывать лишением права управления на срок от 6 месяцев до 1 года.

В документе приводится пример Польши, где введение подобной градации штрафов позволило значительно уменьшить смертность на дорогах.

"Только за последние четыре года, с 2019 до 2022 года, смертность снизилась на 35%: с 2 909 до 1 896 человек в год. В 2023 году Польша получила международный приз за свои достижения по улучшению ситуации на дорогах", - сказано в пояснительной записке.

Штрафы для участников дорожного движения

В январе 2025 года появилась информация о том, что с 1 января дорожные камеры начали выписывать штрафы владельцам транспортных средств за отсутствие страховки на авто, однако первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий опроверг это, отметив, что на данный момент нет законодательных оснований для применения системы автофиксации в отношении именно этого правонарушения.

Также УНИАН ранее писал, кто будет отвечать за непристегнутый ремень пассажира.

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