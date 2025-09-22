Москва считает западные санкции против своей авиационной промышленности "незаконными принудительными мерами".

Россия призывает лидеров авиационной отрасли смягчить санкции в отношении запасных частей для самолетов и пролета над своей территорией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на рабочие документы и источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, Москва считает западные санкции против своей авиационной промышленности "незаконными принудительными мерами". Отмечается, что они перекрыли России доступ к иностранным самолетам и запасным частям к ним. Это привело к тому, что российские авиакомпании вынуждены закупать запчасти для более чем 700 самолетов, в основном Airbus и Boeing, по непрямым импортным маршрутам.

Кроме того, самолетам российских авиакомпаний запрещено летать в воздушном пространстве стран-членов Европейского Союза, а также других союзных стран, включая Великобританию.

По данным агентства, сейчас россияне пытаются договориться об ослаблении санкций, в частности в отношении запасных частей, которые, по их словам, имеют критическое значение для безопасности полетов. Москва выдвигает свои аргументы перед регулирующими органами и другими делегатами на Международной конференции гражданской авиации в Монреале (ICAO Innovation Fair 2025).

Источник рассказал журналистам, что Россию подтолкнуло к такой просьбе то, что на прошлой неделе США сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа". В рабочих документах, представленных перед конференцией, Москва утверждает, что санкции противоречат глобальным правилам.

В агентстве напомнили, что Международная организация гражданской авиации ООН осудила РФ за нарушение воздушного пространства Украины и двойную регистрацию своих самолетов.

Беларусь вновь сможет ремонтировать самолеты, если США снимут санкции

Ранее военный эксперт, производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский заявил, что снятие санкций США с авиакомпании "Белавиа" позволит белорусам получать запчасти для своих самолетов западного производства и частично поставлять их россиянам. Он отметил, что сейчас на сайте Минфина США нет информации об отмене санкций против "Белавиа", которые были введены в 2021 году.

Он добавил, что остаются европейские санкции, которые не позволяют "Белавиа" летать в Европу. Кроме того, европейские санкции не позволяют ремонтировать Boeing и другие западные самолеты.

