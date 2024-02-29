Лайнер должен был заменить для России иностранные самолеты, но его изготовление сорвалось второй раз с начала полномасштабной войны в Украине.

Полномасштабное серийное производство пассажирского лайнера МС-21, призванного заменить России иностранные самолеты, сорвалось второй раз с начала полномасштабной войны в Украине. Как сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, поставки лайнеров российским авиакомпаниям переносятся на 2025-2026 годы, информирует The Moscow Times.

"У нас испытания еще не завершены. Как испытания завершим, по результатам сразу. ... Мы все же беспокоимся о безопасности всех нас - мы же будем летать на этих самолетах", - сказал Чемезов.

При этом он не уточнил, когда планируется завершить испытания.

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"Мы хотели бы максимально быстро, но сейчас я не могу сказать. Ждем", - отметил глава "Ростеха".

Издание напоминает, что изначально планировалось поставить производство МС-21 на поток до 2016 года. В феврале 2019 года Чемезов сообщил, что сроки запуска сдвигаются на конец 2020 года, в январе 2022 года он снова перенес сроки уже на 2024 год.

В конце прошлого года "Ростех" сообщал, что за шесть лет планирует выпустить 270 лайнеров МС-21, 142 самолета "Суперджет-100" и 115 самолетов Ту-214.

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