Украинцам станет проще добраться до Германии: с 1 августа запускается новый поезд

Новый маршрут позволит пассажирам из Украины удобно добираться до Германии и Чехии через Перемышль.

Украинцам станет проще путешествовать в Германию. С 1 августа запускается новый международный поезд Перемышль – Франкфурт-на-Майне, а "Укрзализныця" организует удобные пересадки из ряда украинских городов, сообщает пресс-служба украинского перевозчика в Facebook.

"Испанская железнодорожная компания Renfe, с которой "Укрзализныця" недавно подписала меморандум о сотрудничестве, запускает новый международный ночной поезд по маршруту Перемышль – Франкфурт-на-Майне", – говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд будет проходить через ряд городов Польши и Германии, в частности, Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольду, Готу, Айзенах, Ганау и Оффенбах, а также будет делать остановки в Праге и Остраве.

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Со своей стороны "Укрзализныця" обеспечит пересадки для пассажиров, путешествующих из/в Украину на поездах: №51/52 Киев – Перемышль, № 31/32 Запорожье/Днепр – Перемышль, № 69/70 Кременчуг – Перемышль, № 35/36 Одесса – Перемышль, № 89/90 Киев – Перемышль.

Поезд Перемышль – Франкфурт-на-Майне будет курсировать с 1 августа. В нем будут современные спальные вагоны Economy Sleeper Class – купе на 1–4 места с кондиционером, бесплатным Wi-Fi, розетками и завтраками, которые входят в стоимость билета.

В УЗ отметили, что стоимость таких билетов начинается от 37,50 евро (более 1 900 грн). Пассажиры также смогут выбирать между смешанными и отдельными женскими купе. Кроме того, в поезде будут сидячие вагоны первого и второго класса. Стоимость билетов на такие места начинается от 15 евро (более 760 грн).

Поезд будет отправляться ежедневно из Перемышля в Франкфурт-на-Майне в 12:04, останавливаться в Кракове в 15:03, в Праге – в 18:14, в Дрездене – в 22:32, а в Франкфурт-на-Майне будет прибывать в 07:22.

В обратном направлении поезд будет ежедневно отправляться из Франкфурта-на-Майне в 15:03, останавливаться в Праге в 01:17 и прибывать в Перемышль в 11:25.

Международные поезда "Укрзализныци" – последние новости

11 июля стало известно, что между Киевом и Варшавой планируется запустить новый ежедневный поезд. Тогда сообщалось, что управление железнодорожного транспорта Польши получило запрос от PKP Intercity о намерении запустить коммерческое пассажирское сообщение по маршруту Варшава-Западная – Дорогуск (граница) – Варшава-Западная в составе международного маршрута Варшава-Западная – Киев-Пассажирский – Варшава-Западная.

С 28 июня поезд "Бессарабия" по маршруту Киев – Кишинев перешел на ежедневный график движения. Маршрут в Кишинев остается одним из важных международных направлений для украинцев.

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