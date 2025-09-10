Польша закрывала воздушное пространство из-за российских ударных дронов. Администрация аэропорта Шопена в Варшаве предупредила о задержках рейсов в течение дня.
Об этом говорится в заявлении польского аэропорта в соцсети Х.
"Сообщаем, что воздушное пространство над аэропортом имени Шопена снова открыто", – говорится в сообщении.
При этом туристов предупредили, что в связи с ситуацией возможны осложнения и задержки рейсов, которые могут длиться весь день
"Актуальный статус рейсов просим проверять на сайте аэропорта, подробную информацию можно получить непосредственно у перевозчиков", – говорится в заявлении.
В общей сложности закрывали четыре аэропорта в Польше.
Российские "шахеды" в Польше – главные новости
В ночь на 10 сентября Польша привела в состояние наивысшей готовности свои средства воздушной обороны и боевую авиацию из-за нарушения польского воздушного пространства дронами.
Премьер-министр страны Дональд Туск перед внеочередным заседанием Совета министров заявил, что Варшава должна готовиться к различным сценариям после беспрецедентного вторжения большого количества российских дронов в ее воздушное пространство.
В свою очередь в Москве заявили, что Польша не предоставила никаких доказательств того, что сбитые беспилотники были российского происхождения.