Отмечается, что проблемы будут весь день.

Польша закрывала воздушное пространство из-за российских ударных дронов. Администрация аэропорта Шопена в Варшаве предупредила о задержках рейсов в течение дня.

Об этом говорится в заявлении польского аэропорта в соцсети Х.

"Сообщаем, что воздушное пространство над аэропортом имени Шопена снова открыто", – говорится в сообщении.

Видео дня

При этом туристов предупредили, что в связи с ситуацией возможны осложнения и задержки рейсов, которые могут длиться весь день

"Актуальный статус рейсов просим проверять на сайте аэропорта, подробную информацию можно получить непосредственно у перевозчиков", – говорится в заявлении.

В общей сложности закрывали четыре аэропорта в Польше.

Российские "шахеды" в Польше – главные новости

В ночь на 10 сентября Польша привела в состояние наивысшей готовности свои средства воздушной обороны и боевую авиацию из-за нарушения польского воздушного пространства дронами.

Премьер-министр страны Дональд Туск перед внеочередным заседанием Совета министров заявил, что Варшава должна готовиться к различным сценариям после беспрецедентного вторжения большого количества российских дронов в ее воздушное пространство.

В свою очередь в Москве заявили, что Польша не предоставила никаких доказательств того, что сбитые беспилотники были российского происхождения.

Вас также могут заинтересовать новости: