Этот поезд в депо был существенно поврежден.

Сегодня, в ночь на 28 августа, Россия осуществила целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу, который должен был выходить на маршрут Киев-Харьков, заявил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский

"Интерсити", который должен был сегодня выходить на маршрут Киев-Харьков! Удар - прицельный. Исключительно гражданские пассажирские операции. Восстановим и расширим парк несмотря ни на что", - отметил Перцовский в Facebook.

Он отметил, что сам рейс компания не отменяет. На маршрут станут пассажирские вагоны, в том числе те, которые только что приняли с завода.

Глава УЗ также отметил, что весь дежурный персонал в местах попадания отвели в укрытие чем и были сохранены жизни. Влияние на подвижной состав минимизировали быстрыми действиями сотрудников.

Атака на столицу 28 августа

Россия массированно атаковала Киев ракетами и беспилотниками, есть значительные разрушения во многих районах. По словам начальника КГВА Тимура Ткаченко, в столице более 10 погибших, десятки пострадавших.

Россияне этой ночью также ударили по парку скоростных поездов "Интерсити+" "Укрзализныци". Была повреждена железнодорожная инфраструктура, что привело к многочасовым задержкам поездов.

