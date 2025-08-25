За прошедшую неделю железная дорога перевезла более 639 тыс. пассажиров.

Государственная "Укрзализныця" начинает фиксировать постепенное снижение нагрузки в условиях летнего периода пассажирских перевозок. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Отмечается, что за прошедшую неделю железная дорога перевезла 639 701 пассажиров, что на 23 700 больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

В УЗ отмечают, что спрос понемногу снижается. Например, на самом популярном направлении Киев - Львов на прошлой неделе фиксировали 128 тыс. запросов в приложении против 151 тыс. запросов на позапрошлой неделе.

"Благодаря оборотным рейсам мы также можем предложить больше мест на популярные направления, например во Львов и Днепр", - добавили в УЗ.

Как писал УНИАН, "Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд сообщением Киев - Львов на августовские даты.

В УЗ также назначили пять дополнительных поездов на осень, которые будут курсировать между Киевом, Львовом, Днепром, Трускавцом, Чопом и Ужгородом.

Ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" усилила контроль онлайн-покупок билетов на внутренние маршруты. Только за неделю был заблокирован 271 клиент, которые массово скупали билеты или манипулировали приложением УЗ.

