Но есть и хорошие новости, троих людей удалось достать живыми из-под завалов.

В Киеве из-под завалов после атаки России на город удалось достать живыми трех человек, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он отметил, что спасатели сейчас прилагают титанические усилия на местах попаданий в Киеве.

Также были найдены фрагменты тел, впереди - сложная идентификация. "На одной из локаций работает новосозданный специальный мобильный отряд ГСЧС "Дельта". Из-под завалов удалось достать живыми трех человек. Есть высокая вероятность, что под руинами еще остаются люди", - подчеркнул чиновник в Telegram.

По словам спикера ГСЧС Украины Светланы Водолаги, под завалами многоэтажки еще могут находиться 9 человек. Однако окончательно неизвестно, были ли эти люди в своих квартирах на момент удара.

Видео дня

Привлечены верхолазы, кинологи, психологи, инженерная и пожарно-спасательная техника. Для расчистки территории активно используется роботизированная техника, чтобы спасатели могли быстрее работать.

"Всего по Киеву одновременно работают около 500 спасателей и 1000 полицейских. Полиция Киева работает с пострадавшими. Более 60 следственно-оперативных групп уже на местах - принимают заявления граждан, фиксируют последствия обстрела", - добавил Клименко.

Обновлено. 09:39. По словам начальника КГВА Тимура Ткаченко в Telegram, количество погибших увеличилось до 10. Количество пострадавших — 48 человек.

Массированная атака России в ночь на 28 августа - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Клименко заявлял о четырех погибших в результате атаки российских оккупантов на Киев, среди них - двое детей. По данным мэра Киева Виталия Кличко, в городе пострадали 38 человек. 30 из них госпитализировали в столичные больницы. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что известно уже о 8 погибших в Киеве.

Также пострадала железнодорожная инфраструктура. "Укрзализныця" сообщила, что Россия ударила по пассажирским поездам. Один скоростной поезд "Интерсити+" существенно поврежден.

Вас также могут заинтересовать новости: