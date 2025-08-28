В результате повреждения железнодорожного узла в Казатине ряд поездов следуют по измененному маршруту.

Россияне этой ночью ударили по гражданскому пассажирскому подвижному составу "Укрзализныци". Как сообщили в ведомстве, под ударом был парк скоростных поездов "Интерсити+"

Отмечается, что на объекте возник пожар, но работникам депо его удалось потушить.

"Один поезд существенно поврежден. Работники заблаговременно находились в укрытиях, целы", - отметили в УЗ.

В компании отметили, что работают над тем, чтобы в рейсы вышло максимальное количество поездов.

"Ни один рейс не будет отменен: для этого выводим подменный подвижной состав. О задержках будем информировать, ведь также продолжается восстановление поврежденной инфраструктуры", - отмечают в компании.

Кроме того, сообщается, что в связи с повреждениями инфраструктуры железнодорожного узла в Казатине, ряд поездов следует измененным маршрутом.

Украина ночью была под массированной атакой

Россияне били по столице, есть значительные разрушения в нескольких районах. В частности, было попадание в жилую многоэтажку.

По последним данным, известно о 4 погибших, среди которых 2 детей. Также по меньшей мере 24 пострадавших получили травмы различной степени тяжести.

