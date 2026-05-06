Высадка украинского десанта в Крыму: эксперт рассказал о страхах россиян

Российские оккупанты в Крыму боятся высадки украинского десанта, поэтому усиленно минируют побережье.

Об этом в эфире Radio NV сказал военный обозреватель Денис Попович, комментируя поражение в временно оккупированном Крыму Силами обороны нескольких важных российских целей, в том числе самолета Бе-12 "Чайка", трех катеров и судна обеспечения.

"Да, они предполагают, что такой десант возможен", - отметил он.

При этом обозреватель добавил, что пока не ясно, в каком формате он возможен.

"Но они видят, что кто-то находится в Крыму и кто-то работает по их объектам - и на земле, и в воздухе. Поэтому они предусматривают такую возможность и мы видим, что они минируют побережье и пытаются его укрепить", - подчеркнул Попович.

Удары по оккупантам в Крыму

Как сообщал УНИАН, во временно оккупированном Крыму Силы обороны поразили самолет Бе-12 "Чайка", три катера и судно обеспечения.

Пресс-служба Главного управления разведки Минобороны отмечала, что специалисты спецподразделения "Призраки" во время одной из операций в прошлом месяце поразили ряд целей, связанных с десантно-штурмовыми возможностями, морским обеспечением и авиационной компонентой россиян.

В ходе этой операции были поражены и выведены из строя: три десантно-штурмовых катера проекта 05060; судно обеспечения; ангар для хранения десантно-штурмовых катеров проекта 05060; противолодочный самолет-амфибия Бе-12 "Чайка".

