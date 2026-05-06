Требовал деньги за 'непризыв': задержан руководитель Житомирского областного ТЦК

Он брал у бизнесмена списки сотрудников компаний, которых должен был "защитить" от проверок мобильных групп ТЦК и правоохранительных органов, а также на блокпостах.

Служба безопасности Украины задержала руководителя Житомирского областного ТЦК и СП, который вымогал деньги у регионального предпринимателя за то, чтобы не мобилизовывать его работников.

Как сообщает СБУ в своем Telegram-канале, расследование установило, что руководитель ТЦК наладил механизм систематического получения неправомерной выгоды от владельца местной компании.

За эти взятки он обещал предпринимателю не проводить мобилизационные мероприятия в отношении его подчиненных работников призывного возраста. "После получения денег фигурант брал у бизнесмена списки персонала компаний, которых он должен был "забронировать" от проверок мобильных групп ТЦК и правоохранителей, а также при пересечении блокпостов", – рассказали в Службе.

Видео дня

Так, сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступления чиновника и задержали его "на горячем" после получения новой суммы взятки от "заказчика".

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Обыски у должностных лиц ТЦК

Как сообщал УНИАН, ранее правоохранители провели обыски у действующих и бывших должностных лиц из числа руководящего состава территориальных центров комплектования в 16 регионах Украины. Были изъяты автомобили, мотоциклы и крупные суммы наличных денег.

Речь идет о незаконном обогащении и недостоверном декларировании должностных лиц ТЦК. Среди задокументированных фактов – незаконное обогащение и случаи недостоверного декларирования должностных лиц почти на 92 миллиона грн.

Вас также могут заинтересовать новости: