Кличко хочет повысить стоимость проезда в общественном транспорте Киева

В Киевской городской государственной администрации готовятся пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте столицы.

Как сообщил городской голова Виталий Кличко, стоимость проезда в Киеве остается самой низкой в Украине. Текущий тариф в 8 гривень не пересматривался с 2018 года.

По его словам, подорожание топлива, электроэнергии, расходных материалов, логистики вынуждает приблизить стоимость проезда к экономически обоснованной.

Видео дня

Мэр города также отметил, что из-за необходимости реализовать меры по энергоэффективности города, Киевсовет будет вынужден перераспределить некоторые статьи бюджета столицы. А транспорт является дотационным (12 млрд грн на этот год).

"Сокращение колоссальной дотации на транспорт позволит, в частности, направить часть этих средств и на подготовку к следующему отопительному сезону", – отметил Кличко.

Транспорт в Киеве – главные новости

С 23 марта стоимость проезда на маршрутке от киевской станции метро "Лесная" до Броваров выросла до 50 гривень. При этом еще в начале года проезд на этом маршруте стоил 35 грн. Ранее, 20 января, также сообщалось о том, что в столице стоимость проезда на некоторых пригородных маршрутках выросла на 5 гривен. Таким образом, стоимость проезда на определенных маршрутках уже составляет 20 гривень.

Еще в сентябре прошлого года мэра Киева призвали повысить тариф на проезд в городском транспорте. Тогда сообщалось, что расходы на перевозку одного пассажира, представленные для расчета на следующий год, в КП "Киевский метрополитен" составляли 44,68 грн, а в КП "Киевпастранс" – 22,62 грн.

