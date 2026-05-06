Американцы разогнали революционный самолет X-59 почти до сверхзвуковой скорости (видео)

Эти испытания стали важным шагом на пути к новой эре сверхзвуковых коммерческих полетов.

NASA провело стресс-испытания экспериментального самолета Lockheed Martin X-59 QueSST, на который американцы возлагают большие надежды. Соответствующее видео выложили на канале космического агентства США.

На нем можно увидеть испытания, которые были проведены в апреле над пустыней Мохаве в Калифорнии. Во время тестов самолет выполнил серию маневров на значительной высоте и со скоростью, близкой к сверхзвуковой. В настоящее время NASA анализирует полученные данные.

Свой первый полет X-59 совершил 28 октября 2025 года. Тогда он находился в воздухе около часа. На начальном этапе самолет достиг скорости 370 км/ч и высоты примерно 3600 метров.

Американцы планируют провести еще серию испытаний. Предполагается, что самолет сможет подняться на высоту более 18 км и совершить крейсерский полет со скоростью свыше 1500 км/ч. Именно в таком режиме планируют выполнять полеты над густонаселенными районами, чтобы собрать отзывы жителей.

Главная цель проекта – доказать, что сверхзвуковые полеты над сушей могут быть безопасными. Сегодня они запрещены из-за мощной звуковой волны, которая может наносить вред людям.

Ожидается, что благодаря новой конструкции самолета X-59 уровень звукового удара удастся снизить до безопасных пределов. Таким образом, речь идет о потенциальной революции в мире коммерческих авиаперевозок (современные пассажирские самолеты являются дозвуковыми машинами).

Новым в конструкции X-59 является форма крыла самолета и другие особенности конструкции (например, очень длинный нос), предназначенные для уменьшения звуковой ударной волны. Длина самолета составляет около 30 м, а размах крыла – 9,0 м. На сегодняшний день известно о создании одного самолета QueSST.

Сверхзвуковые самолеты – другие новости

Напомним, в прошлом году экспериментальный XB-1 успешно выполнил свой финальный испытательный полет.

Завершение запланированной программы испытаний открывает для американской компании Boom Technology возможность перейти к следующему этапу – созданию полноценного прототипа пассажирского авиалайнера Overture, который может существенно изменить рынок коммерческой авиации.

Ранее сообщалось, что Overture будет примерно в три раза больше XB-1 и сможет перевозить от 60 до 80 пассажиров. Отмечалось, что Boom уже построила производственный завод для сборки сверхзвукового самолета.

