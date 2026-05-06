Осторожно при покупке клубники: на этот торговый трюк попадаются даже опытные покупатели

Начало сезона клубники – золотое время для недобросовестных продавцов.

Покупка клубники – это удовольствие, но и вызов, особенно в это время года, когда местных ягод еще мало. Красивые экземпляры, предлагаемые на рынках и в магазинах, соблазняют своим видом – они крупные, красные и почти идеальные. Часто они поступают с юга Европы, особенно из Греции.

Изголодавшиеся по витаминам потребители, даже зная об их происхождении, охотно их покупают. И иногда попадают в ловушку, расставленную наиболее хитрыми продавцами, пишет Fakt. Речь идет, в частности, о способе упаковки.

Один журналист решил проверить, как выглядит продажа такой клубники на практике. Он купил лукошко ягод на оптовом рынке – на первый взгляд все казалось безупречным. Плоды были крупными, ровными и эстетично уложенными, что могло свидетельствовать о высоком качестве всей партии.

Только более тщательная проверка содержимого раскрыла правду. Выяснилось, что лишь верхний слой соответствовал этим ожиданиям. Чем глубже журналист заглядывал в упаковку, тем хуже выглядели ягоды – они становились меньше, менее правильной формы, а часто и помятыми.

Покупать клубнику "глазами" невыгодно

В данном случае хитрый торговый прием заключается в том, что клиент оценивает продукт в основном "на глаз", не заглядывая внутрь. К сожалению, как оказывается, подобный способ упаковки не является прерогативой исключительно зарубежных производителей. Из сообщений в интернете мы знаем, что и отечественные торговцы прибегают к таким решениям, чтобы повысить привлекательность своих товаров и поощрить клиентов к покупке.

Поэтому эксперты рекомендуют проявлять большую осторожность при покупке клубники и других мелких ягод. Если есть такая возможность, стоит потратить минуту и внимательно проверить содержимое упаковки. Таким образом мы убедимся, что качество ягод равномерное, а не только "на показ". Тем более что у отечественной клубники есть одно важное преимущество перед импортной – свежесть. Ягоды, привезенные с юга Европы, часто проводят в пути даже несколько дней, что влияет как на их вкус, так и на внешний вид.

Недобросовестные торговцы умеют применять и другие, менее очевидные уловки, чтобы продать клубнику худшего качества. Случается, что ягоды слегка сбрызгивают водой, чтобы они выглядели свежее и более блестящими, хотя на самом деле могут быть уже мягкими и перезрелыми.

Другой трюк – смешивание партий: сверху кладут свежие плоды, а снизу – те, что остались с прошлых дней. Бывает и так, что поврежденную или подгнившую клубнику переворачивают "лучшей стороной" вверх, чтобы скрыть недостатки.

В итоге клиент часто понимает только дома, что купил продукт, значительно отличающийся от того, который он себе присмотрел. Поэтому железное правило гласит – не покупайте фрукты и ягоды "на глаз" и "на бегу", так как это может закончиться потерей денег.

