7 мая Украина будет самой жаркой в Европе, - синоптик Диденко

На западе страны погода ухудшится, но все равно будет тепло.

Сегодня и завтра, 7 мая, Украина будет самой жаркой страной Европы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

"Завтра, 7 мая, в Украине по-прежнему будет жарко, в течение дня +22...+28 градусов", – прогнозирует она.

В то же время в западных областях вероятны дожди с грозами, а сильный ветер может достигать штормовых значений.

"В дальнейшем дождей с грозами станет больше, температура воздуха снизится, только в восточной части еще сохранится очень теплая погода", – рассказала Наталья Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве завтра, по прогнозу эксперта, осадков не предвидится. Температура днем повысится до +25 градусов, а юго-западный ветер будет порывистым.

Погода в Украине меняется – что известно

6 мая в Украине сохраняется теплая, почти летняя погода – солнечно и преимущественно без осадков. В то же время ближе к выходным ожидаются изменения. Об этом ранее сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в конце недели возможны кратковременные дожди и грозы, а температура несколько снизится. Пока же продолжается комфортный период без сильной жары.

Сегодня воздух прогреется до +22…+27 °C, на юге будет немного прохладнее. Осадки маловероятны, лишь местами на западе и в Луганской области возможны локальные дожди.

