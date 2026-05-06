Пенсии некоторых украинцев приостанавливаются на время их трудовой деятельности, а в отдельных случаях ПФУ может даже потребовать возврат выплат.

Многие украинцы продолжают работать даже после достижения пенсионного возраста. Причины для этого могут быть самые разные: кто-то нуждается в дополнительном доходе, другие просто хотят оставаться активными. Но в такой ситуации важно понимать, выгодно ли работать на пенсии в Украине и не повлияет ли трудовая деятельность на сумму положенных выплат.

Разберемся, можно ли пенсионерам работать и получать пенсию одновременно и что об этом сказано в законодательстве.

Можно ли работать на пенсии официально – для кого есть ограничения

Основные положения по этому поводу прописаны в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", который прямо разрешает работать после оформления пенсии.

В нем сказано, что стандартная пенсия по возрасту выплачивается независимо от трудовой занятости, поэтому пенсионер продолжит получать выплаты ежемесячно даже при полной занятости.

Однако существуют определенные исключения, касающиеся прежде всего получателей специальных пенсий (например, государственных служащих). К ним применяются отдельные нормы, и если такие лица вновь поступают на госслужбу или занимают приравненные к ней должности, то размер их пенсионных выплат может быть пересмотрен.

Какую часть пенсии теряет работающий пенсионер в таком случае – зависит от конкретной ситуации, но обычно приостанавливается выплата именно специальной пенсии (рассчитанной по Закону № 889-VIII), и вместо нее времено назначается пенсия на общих основаниях – по возрасту.

Может ли пенсионер работать и получать пенсию в Украине – условия

Помимо того, можно ли официально работать на пенсии, важно также знать некоторые обязанности: например, когда пенсионер устраивается на работу или, наоборот, увольняется, ему необходимо в течение десяти дней сообщить об этом в Пенсионный фонд.

Согласно официальному разъяснению ПФУ, это требование обусловлено необходимостью вести точный учет данных и корректно начислять выплаты.

Если же такая информация не будет предоставлена своевременно или будет умышленно скрыта, это может привести к начислению выплат без законных оснований. В подобных случаях эти суммы могут признаться некорректными и будут подлежать возврату.

Таким образом, пенсия по возрасту в Украине сохраняется независимо от того, работает ли человек, а вот специальные пенсии уже могут быть приостановлены.

