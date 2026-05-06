Почему кофе полезен для здоровья: ученые, возможно, обнаружили главную причину

Кофе может действовать, отчасти, воздействуя на белковый рецептор в организме.

Часть полезных для здоровья свойств кофе обусловлена действием его соединений на белковый рецептор в организме человека, который известен своей ролью в реакции на стресс и процессах старения. Об этом свидетельствует новое исследование, передает The Independent.

Также результаты многих исследований говорят о том, что употребление кофе связано с более длительной жизнью и меньшим риском хронических заболеваний.

"Популяционные исследования указывают на снижение риска развития ряда возрастных заболеваний, в частности метаболических нарушений, болезни Паркинсона, деменции и сердечных заболеваний, среди тех, кто употребляет кофе. Доказано, что основные химические вещества в кофе, в частности полифенолы и флавоноиды, обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием, что может защищать клетки от повреждения и старения", - отмечается в материале.

Однако до сих пор неясно, как именно эти химические вещества кофе обеспечивают его пользу. Поэтому новое исследование показывает, что кофе может действовать, частично, воздействуя на белковый рецептор в организме, известный как NR4A1, роль которого в старении, реакции на стресс и сердечных заболеваниях признается все шире.

"Мы доказали, что некоторые из этих эффектов могут быть связаны с тем, как соединения кофе взаимодействуют с этим рецептором, который участвует в защите организма от повреждений, вызванных стрессом", - отметил Стивен Сейф, один из авторов исследования, опубликованного в журнале Nutrients.

Как известно, белок NR4A1 регулирует активность генов в ответ на стресс и повреждения в организме. Он участвует в широком спектре биологических процессов, а именно в воспалении, метаболизме и восстановлении тканей, которые тесно связаны с возрастными заболеваниями.

"Если повредить практически любую ткань, NR4A1 реагирует, чтобы минимизировать это повреждение. Если же этот рецептор удалить, повреждение будет более серьезным", - объяснил доктор Сейф.

Поэтому исследователи обнаружили, что определенные химические соединения в кофе, а именно кофейная кислота, связываются с белком-рецептором NR4A1 и влияют на его активность.

"Мы утверждаем, что по крайней мере часть пользы кофе для здоровья может быть связана со связыванием и активацией этого рецептора. Мы выдвинули гипотезу, что некоторые полезные для здоровья эффекты кофе могут быть частично связаны с активностью таких компонентов кофе, как NR4A1", - добавил автор исследования.

Однако ученые считают, что эффекты кофе, скорее всего, не ограничиваются одним механизмом.

"В этом процессе задействовано много рецепторов и механизмов. Мы показываем, что это может быть одним из важных механизмов. Мы установили эту связь, но нам нужно лучше понять, насколько она важна", - подчеркнул Сейф.

В будущем ученые надеются более эффективно воздействовать на этот рецептор с помощью синтетических соединений.

