Карпаты охватил масштабный пожар: сотни спасателей и авиация пытаются укротить огонь

Пожар в урочище Килица в Мукачевском районе.

Продолжается ликвидация лесного пожара в урочище Килица в Мукачевском районе. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области

"Продолжается ликвидация пожара в лесном массиве в Мукачевском районе. По состоянию на 08:00 6 мая пожарные и лесоводы продолжают ликвидировать лесной пожар на территории Верхне-Воловецкого лесничества. Площадь, охваченная огнем, составляет около 75 гектаров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению привлечены 243 человека и 46 единиц техники. При этом на помощь закарпатским спасателям привлечены коллеги из Львовской и Ивано-Франковской областей.

Пожар начался еще 5 мая. В ГСЧС отмечали , что 5 мая в 15:27 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании лесной подстилки в урочище Килица вблизи поселка Воловец Мукачевского района. Для более эффективной координации действий и мониторинга ситуации с воздуха использовались БПЛА.

5 мая сообщалось, что в 18:56 был осуществлен первый сброс воды с самолета.

На месте происшествия развернут штаб по ликвидации пожара, к работе которого привлечены сотрудники лесного хозяйства Карпатского лесного офиса.

В прокуратуре Закарпатской области сообщили, что причины масштабного пожара в Воловецком районе будут установлены в рамках уголовного производства.

Мукачевской окружной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по факту пожара на территории Верхне-Воловецкого лесничества Свалявского надлесничества Карпатского филиала ГП "Леса Украины".

"Сообщение о пожаре поступило около 15.30 5 мая 2026 года. По предварительной информации, по состоянию на 21 час огонь охватил около 75 га леса вблизи поселка Воловец.

Подразделения ГСЧС в настоящее время локализуют стихию. Работы продолжаются, на месте происшествия функционирует штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации", – отметили в прокуратуре.

В ходе расследования правоохранители будут устанавливать причины и обстоятельства возникновения пожара.

Предварительная правовая квалификация в уголовном производстве по ч. 2 ст. 245 УК Украины (уничтожение или повреждение объектов растительного мира, повлекшие тяжкие последствия).

Как сообщал УНИАН, в январе 2025 года в отеле на горнолыжном курорте Драгобрат в Карпатах вспыхнул пожар.

Она, вероятно, возникла из-за взрыва газового баллона. При этом людей из пострадавших от огня отелей удалось эвакуировать. В то же время очевидцы отметили, что одного из посетителей отеля выносили из здания на носилках.

