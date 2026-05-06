Карпаты охватил масштабный пожар: сотни спасателей и авиация пытаются укротить огонь

Продолжается ликвидация лесного пожара в урочище Килица в Мукачевском районе. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области
"Продолжается ликвидация пожара в лесном массиве в Мукачевском районе. По состоянию на 08:00 6 мая пожарные и лесоводы продолжают ликвидировать лесной пожар на территории Верхне-Воловецкого лесничества. Площадь, охваченная огнем, составляет около 75 гектаров", – говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению привлечены 243 человека и 46 единиц техники. При этом на помощь закарпатским спасателям привлечены коллеги из Львовской и Ивано-Франковской областей.
Пожар начался еще 5 мая. В ГСЧС отмечали , что 5 мая в 15:27 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании лесной подстилки в урочище Килица вблизи поселка Воловец Мукачевского района. Для более эффективной координации действий и мониторинга ситуации с воздуха использовались БПЛА.
5 мая сообщалось, что в 18:56 был осуществлен первый сброс воды с самолета.
На месте происшествия развернут штаб по ликвидации пожара, к работе которого привлечены сотрудники лесного хозяйства Карпатского лесного офиса.
В прокуратуре Закарпатской области сообщили, что причины масштабного пожара в Воловецком районе будут установлены в рамках уголовного производства.
Мукачевской окружной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по факту пожара на территории Верхне-Воловецкого лесничества Свалявского надлесничества Карпатского филиала ГП "Леса Украины".
"Сообщение о пожаре поступило около 15.30 5 мая 2026 года. По предварительной информации, по состоянию на 21 час огонь охватил около 75 га леса вблизи поселка Воловец.
Подразделения ГСЧС в настоящее время локализуют стихию. Работы продолжаются, на месте происшествия функционирует штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации", – отметили в прокуратуре.
В ходе расследования правоохранители будут устанавливать причины и обстоятельства возникновения пожара.
Предварительная правовая квалификация в уголовном производстве по ч. 2 ст. 245 УК Украины (уничтожение или повреждение объектов растительного мира, повлекшие тяжкие последствия).
