Юрист объяснила, почему украинцев заставляют менять счетчики и что будет, если от этого отказаться.

Многие украинцы сталкивались с ситуацией, когда поставщики электроэнергии в разных городах буквально требуют заменить счетчики. Людям звонят и присылают сообщения о том, что старые индукционные советские счетчики черного цвета необходимо заменить на новые, и делать это будут сотрудники служб. Адвокат ОА EvrikaLaw Ольга Брус в комментарии УНИАН рассказала, зачем менять счетчик электроэнергии, кто должен это сделать, а кто – нет, и что грозит владельцам жилья за отказ.

Имеют ли право заставить заменить электросчетчик

Брус объяснила, нужно ли менять счетчик электроэнергии в любом случае, если этого требуют поставщики услуг. По ее словам, законодательство не запрещает использовать старые советские счетчики, но они должны соответствовать метрологическим требованиям.

В Кодексе коммерческого учета электрической энергии говорится, что средства коммерческого учета – счетчики – должны соответствовать закону "О метрологии и метрологической деятельности". Для соответствия этому закону, говорит Брус, счетчики должны проходить поверку с определенным интервалом (6-8 лет). И потребитель обязан обеспечить сотрудникам компании-поставщика услуг доступ к средствам коммерческого учета, это прописано в каждом договоре.

Кроме того, все счетчики имеют срок эксплуатации (указанный в паспорте прибора). Для индукционных счетчиков – это 24 года. Брус объяснила, когда нужно менять счетчик электроэнергии:

"Поставщик услуг может потребовать замены устройств для учета после истечения срока их эксплуатации, но фактически перед заменой должна быть обеспечена его поверка. Но иногда, если счетчик очень устарел, его могут предложить заменить без проведения поверки".

Прибор, который не прошел поверку вовремя или срок эксплуатации которого истек, может давать неточные показания – "накручивать" как в плюс, так и в минус. Адвокат напомнила, что после поверки эксперты могут установить, что прибор дает некорректные показания, и это является причиной для его замены. Если лицо не хочет заменять прибор, с ним могут проводить расчеты не по показаниям прибора, а по нормам потребления, что может быть для него невыгодно. Если по результатам поверки счетчика установлено, что он дает некорректные показания, то именно поставщик услуги должен заменить устройство для учета за свой счет.

Нужно ли менять счетчик электроэнергии – что делать, если угрожают отключить свет

Брус четко рассказала, можно ли отказаться от замены электросчетчика в Украине, если поставщик услуг, например, угрожает отключить свет. По ее словам, если счетчик вовремя не прошел поверку или истек срок его эксплуатации, и потребитель не допускает к нему работников поставщика услуг, то это может быть расценено как препятствование доступу к средству учета, а это является нарушением договора. В каждом договоре указано, что потребитель должен предоставлять доступ к средствам коммерческого учета.

Что будет в таком случае, если не менять счетчик электроэнергии и не допускать сотрудников к прибору, указано в договоре, заключенном между потребителем и поставщиком услуг. За нарушение договора возможно отключение электроснабжения. В том случае, если потребителю решат отключить электроэнергию, он должен получить уведомление об этом за 10 рабочих дней до отключения.

"Если у потребителя счетчик прошел поверку, и специалисты подтвердили, что устройство исправно, то он может обращаться и в ДТЭК, и в Госпродпотребслужбу и указывать, что нет оснований для его замены. Если счетчик исправен, лицо не имеют права обязывать его заменять", – говорит юрист.

Нужно ли менять счетчик электроэнергии – как это влияет на показатели

По мнению эксперта, с годами точность данных, которые показывает старый прибор, может снижаться, поэтому заменять счетчик на новый выгодно. Если человек заметил, что количество потребленной электроэнергии возросло, но при этом не изменилось количество приборов, подключенных к сети, возможно, дело именно в том, что счетчик начал давать некорректные показания, и это уже та ситуация, когда нужно менять электросчетчик.

"Сэкономить на электричестве можно, установив двухзонные счетчики (они считают электроэнергию отдельно за день и ночь, ночной тариф ниже – Ред.). Но за многотарифные счетчики потребитель должен заплатить сам", – добавила адвокат.

справка Ольга Брус адвокат Опытный адвокат с многолетним опытом и практикой работы в гражданском и хозяйственном праве. Окончила Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Ныне ведет частную практику в сфере гражданского и хозяйственного права, деятельности ломбардов, специализированного коворкинга, аренды недвижимого имущества, договорного права.

