Плитка и ламинат на полу уходят в прошлое: архитекторы назвали новый хит

Речь идет не только о внешнем виде, но и о повседневном комфорте.

В современных домах на полу все реже встречается плитка и ламинат. Эта технология отходит в прошлое, уступая в дизайнах интерьеров место новому тренду – наливным полиуретановым полам. В чем преимущества этой технологии, и почему архитекторы ее рекомендуют – объясняет портал dobrzemieszkaj.pl.

Полиуретановые полы – как они выглядят и где используются

Полиуретановые наливные полы – это гладкие поверхности на основе смолы без швов и видимых стыков. Они создаются путем заливки специальной смеси на основание, обычно бетон, и последующего равномерного отверждения.

В результате получается однородный пол, который визуально расширяет интерьер. Это решение хорошо подходит для гостиной с мини-кухней, а также для ванной комнаты или спальни, создавая целостное пространство.

Почему архитекторы рекомендуют полиуретановые полы

Отсутствие стыков придает интерьеру более современный и минималистичный вид. Также однородная поверхность организует пространство и придает ему элегантный характер.

При этом эксперты отмечают, что полиуретановые полы подходят для различных стилей, от лофта до современного минимализма. Они особенно хорошо смотрятся в открытых пространствах, обеспечивая визуальную легкость.

Долговечность и комфорт

Полиуретановые полы гибкие и устойчивые к повреждениям, поэтому подходят как для домов, так и для офисных помещений. Это долговечное и практичное решение.

Дополнительным преимуществом является совместимость с системами подогрева пола, так как эта поверхность хорошо проводит тепло.

Также из-за отсутствия швов на таких полах меньше скапливается пыль и влага. Это значительно упрощает поддержание чистоты пола по сравнению с плиткой или ламинатом. В результате уборка занимает меньше времени, а интерьер дольше выглядит чистым, даже при интенсивном использовании.

