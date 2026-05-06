Россия нарушила режим прекращения огня: в МИД сделали заявление

Путина волнуют только военные парады, а не человеческие жизни.

Россия нарушила режим прекращения огня, инициированный Украиной с 00:00 в ночь на 6 мая.

Об этом в Telegram написал министриностранных дел Андрей Сибига. Он отметил, что российские атаки с применением 108 беспилотников и 3 ракет продолжались всю ночь, включая утренние удары по Харькову и Запорожью.

"Москва в очередной раз проигнорировала реалистичный и справедливый призыв к прекращению боевых действий, поддержанный другими государствами и международными организациями", - констатировал министр.

Он подчеркнул, что такая позиция требует усиления давления на российский режим, включая новые раунды санкций, изоляцию, привлечение к ответственности и расширение поддержки Украины во всех сферах.

Режим тишины с 6 мая: что известно

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский объявил режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая.

Глава государства отметил, что украинская сторона во время действия режима тишины будет действовать зеркально. Он также прокомментировал объявленное Россией одностороннее перемирие.

4 мая Зеленский отметил, что не было ни одного официального обращения к Украине относительно условий прекращения боевых действий, о которых заявляется в российских соцсетях.

Перед этим Россия в одностороннем порядке объявила о введении перемирия на 8-9 мая. Соответствующее заявление сделали в Минобороны РФ.

Это перемирие было объявлено российским диктатором Владимиром Путиным "в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне". В Москве пригрозили Украине ударами в случае попыток сорвать "празднование".

