На 9 мая 'мы свободны в своих действиях': эксперт о нарушении Россией перемирия

Срыв парада показал бы, что Путин не в состоянии защитить даже свою столицу.

Сегодня Россия нарушила перемирие, объявленное президентом Украины Владимиром Зеленским с 6 мая, поэтому "мы свободны в своих действиях 9 мая".

Об этом в эфире Radio NV сказал военный обозреватель Денис Попович. Он подчеркнул, что 9 мая по Москве стоило бы "нанести удар" хотя бы с имиджевой целью, политической, которая иногда важнее военной. По его словам, это показало бы, что РФ не способна защитить Москву даже в важные для них дни.

Попович высказал мнение, что это мог бы быть комбинированный удар – дроны и ракеты "Фламинго". Он считает целесообразным и нанесение удара, с военной точки зрения, по любому региону, где есть предприятия, работающие на военно-промышленный комплекс РФ.

Видео дня

"Если парад будет сорван, то это будет означать, что Путин даже не может защитить Москву. Возникает вопрос, что он вообще может защитить. Если на Красной площади будет воронка, то тогда у россиян вообще будет много вопросов к диктатору", – подчеркнул Попович.

Обозреватель отметил, что празднование Дня Победы над нацистами было положено в основу идеологии путинского режима.

"Это их идеологическая скрепа. Путин хочет представить ситуацию так, что именно Россия выиграла Вторую мировую войну, то есть он, поскольку считает себя главной частью государства, которым руководит. Поэтому для него это идеологический вопрос – провести парад в любом виде: с техникой или без, с интернетом или без него... Если этот парад будет сорван, то это будет означать многое. Это подтвердит, что он не способен защитить Москву. А если он не способен ее защитить во время такого важного для него мероприятия, то возникает вопрос, что он вообще способен защитить", – пояснил Попович.

При этом он добавил, что сейчас и без того в России существует скрытое недовольство Путиным, который не может защитить регионы от украинских ударов.

Россия нарушила режим прекращения огня

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 мая, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия нарушила режим прекращения огня, инициированный Украиной с 00:00 в ночь на 6 мая.

Он отметил, что российские атаки с применением 108 беспилотников и 3 ракет продолжались всю ночь и утром. Таким образом, Кремль в очередной раз проигнорировал призыв к прекращению боевых действий.

Кроме того, аналитики Института по изучению войны считают, что угрозы Кремля в адрес Украины по поводу парада 9 мая говорят о том, что РФ не способна защитить Москву от украинских воздушных ударов. Они отметили, что российский диктатор Владимир Путин все еще не хочет признавать, что Украина уже давно перенесла войну на территорию самой России.

Вас также могут заинтересовать новости: