Что на самом деле означает буква D в 'механике': не то, о чем думает большинство водителей

Передача, обозначенная буквой D, отлично подходит для длинных маршрутов.

Наличие буквы D на рычаге переключения передач в автомобиле с механической коробкой может ввести в заблуждение. Как пишет Auto Swiat, в этом случае она означает совсем другое и не имеет ничего общего с автоматом.

Что означает буква D в механической коробке передач?

В автоматических коробках передач "D" означает движение вперед. В то же время в механической коробке передач этот символ сообщает водителю о чем-то более техническом.

"Речь идет о прямой передаче, то есть о моменте, когда передаточное число между двигателем и коробкой передач составляет ровно 1:1. На практике это означает, что обороты двигателя и коробки передач идентичны. Коробка передач не увеличивает и не уменьшает крутящий момент, а лишь передает его дальше. Это решение разработано с целью обеспечения плавного, спокойного движения на постоянной скорости", - объясняют в материале.

Что происходит в коробке передач при прямом передаточном отношении?

Прямая передача - это момент, когда механика работает проще всего. Двигателю не требуется помощь коробки передач, ведь уже не происходит изменение соотношения между оборотами и скоростью движения. Благодаря этому силовой агрегат работает тише, стабильнее и с меньшим расходом топлива.

"Именно поэтому передача, обозначенная буквой D, прекрасно подходит для длинных маршрутов. Водитель чувствует больший комфорт, а автомобиль ведет себя предсказуемо. Однако следует помнить, что такая система имеет и свои ограничения", - предупредили в публикации.

В частности, увидев букву D, многие водители думают об автомате. В то же время в случае с механической коробкой передач в способе управления автомобилем абсолютно ничего не меняется.

"Как и раньше, нужно использовать сцепление, самостоятельно переключать передачи и контролировать обороты двигателя. Буква D не запускает никакого режима и не "перебирает" контроль над автомобилем. Это лишь информация о характере данной передачи, а не упрощение управления автомобилем", - добавляет издание.

Какая передача является прямой?

В старых четырех- и пятиступенчатых коробках передач прямая передача часто приходилась на четвертую. В более новых шестиступенчатых конструкциях эту функцию в основном выполняет пятая. Следует обратить внимание, что прямая передача не обязательно должна быть самой высокой.

"Последнее передаточное число во многих современных автомобилях - это сверхвысокая передача, разработанная главным образом для того, чтобы еще больше снизить обороты двигателя при движении на высокой скорости", - отмечается в материале.

Когда лучше всего использовать прямую передачу?

При движении по автостраде прямая передача или самая высокая передача является идеальным выбором. Автомобиль едет тихо, расход топлива снижается, а водитель может рассчитывать на комфорт. Но проблемы возникают тогда, когда нужно быстро среагировать, к примеру, во время обгона.

"Двигатель, работающий на низких оборотах, не обеспечивает мгновенной динамики движения. Даже более сильное нажатие на педаль газа редко дает ожидаемый эффект, поскольку двигатель находится вне оптимального диапазона работы. Таким образом, двигатель нагружен, но не ускоряется", - объяснили в публикации.

