Дожди и грозы с градом собьют жару в Украине

Прогноз погоды до конца недели.

В Украину пришла настоящая летняя жара. На метеостанции Чернобыль уже зафиксировали первые +30°, а наша страна 5 мая стала одной из самых теплых в Европе. Однако во второй половине недели начнутся дожди, которые немного снизят температуру. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, опубликованный на портале"Метеопрог".

Погода 7 мая

В четверг на западе страны, а днем также местами на севере пройдут кратковременные дожди. В западных областях местами возможна гроза и мелкий град. Ветер 5–10 м/с. Температура ночью +8…+13 °С, днем по всей стране будет комфортные +20…+25 °С.

Погода 8 мая

В пятницу, прогнозирует синоптик, на Правобережье Украины пройдут кратковременные дожди, местами с грозой. На Левобережье существенных осадков не предвидится. Ветер будет 5–10 м/с. Ночью термометры покажут +9…+14 °С, днем так и останется +20…+25 °С.

Погода 9 мая

В северных, центральных и восточных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди. На крайнем западе уже будет без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер 5–10 м/с. Температура ночью +8…+13 °С, днем +19…+24 °С.

Погода 10 мая

Ночью в конце недели будет без существенных осадков, лишь местами возможен туман. Днем в западных областях пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозой. Ветер 3–8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +7…+12 °С, а днем снизится до +18…+23 °С.

Погода в Украине меняется – что известно

О том, что на этой неделе в Украине начнутся дожди и станет немного прохладнее, говорит и известная синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, изменение погоды ожидается в конце недели: пройдут локальные дожди, грозы, а также снизится температура.

