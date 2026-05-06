Джеджула впервые показал свою третью жену (фото)

Шоумен также публично обратился к своей избраннице.

Известный украинский ведущий и шоумен Андрей Джеджула показал свою третью жену.

Кстати, ранее мужчина отмечал, что его избранница не хочет публичности. Поэтому Андрей не публиковал фото с ней в сети, а лишь делился контентом с их общей дочерью Эмилией. Но на днях Джеджула все же показал совместный кадр с любимой в Instagram и поздравил ее с днем рождения. Правда, лицо женщины он решил скрыть.

"С тяжелым сердцем скрыл твою красоту, но сердце не скрыть никак! С каждым днем я все больше чувствую себя в семье, созданной с любовью, где ценят и уважают, а главное – любят! Я желаю тебе получать за все добро в тысячу раз больше добра в ответ на каждом шагу, быть счастливой, улыбчивой, всегда максимально довольной во всех смыслах. Чтобы от классных эмоций тебя распирало и все вокруг было легким, а все дела доставляли тебе радость, и не было бы в тебе места для грусти и хандры! Никогда! Люблю тебя", - написал шоумен.

К слову, Андрей Джеджула сейчас тщательно скрывает свою личную жизнь после скандальных расставаний с предыдущими избранницами. В частности, у него были отношения с певицей и моделью Сантой Димопулос, которая родила общего сына Даниэля. Также ведущий был женат на блогерше Юлии Леус, с которой у бывших супругов есть общая дочь Аделина. Имя нынешней жены Андрей не раскрывает.

Напомним, ранее Андрей Джеджула показал свою 9-месячную дочь и поздравил ее с праздником.

