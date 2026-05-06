Босс Ryanair заявил, что в аэропортах нужно запретить продавать туристам алкоголь утром

Майкл О'Лири возмутился, что пассажиры напиваются в аэропортах с самого утра и потом устраивают дебоши во время полета.

Генеральный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири продолжает свой "крестовый поход" против пьяных пассажиров, срывающих рейсы. Еще два года назад глава крупнейшего бюджетного перевозчика Европы заявлял, что было бы неплохо ограничить в аэропортах продажу алкоголя пассажирам перед рейсами двумя напитками.

Тепер он заявил, что барам в аэропортах стоило бы вообще отказаться от продажи алкоголя в определенные часы суток, в частности, рано утром, пишет Express.

65-летний О'Лири, возглавляющий Ryanair более 30 лет, утверждает, что его авиакомпания почти ежедневно вынуждена перенаправлять рейсы из-за пьяных и агрессивных пассажиров. По его словам, эти путешественники часто проводят часы, распивая спиртные напитки в аэропортовых барах перед посадкой на рейс.

"Я не понимаю, почему кто-то в аэропортовых барах обслуживает людей в пять или шесть часов утра. Кому нужно пить пиво в это время? В аэропортах не должно быть алкоголя вне лицензионных часов", – заявил он.

Стоит отметить, что О'Лири – не единственный, кто выступает против употребления алкоголя перед вылетом. Например, ранее опытный бортпроводник Дэшил Хоровиц призвал туристов отказаться от популярной привычки выпивать "на дорожку" в аэропорту, поскольку в воздухе алкоголь влияет на организм сильнее, чем на земле.

Война Ryanair с буйными пассажирами

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в начале 2025 года Ryanair объявил о намерении жестко наказывать пассажиров, нарущающих порядок по время полетов – дошло до судебных исков на 15 тысяч евро.

Позже бюджетный авиаперевозчик ввел огромные штрафы для буйных пассажиров.

С тех пор авиакомпании уже удалось через суды добиться наказания для нескольких пассажиров-дебоширов, сорвавших рейсы.

