100-тонный гигант: почему USS Abraham Lincoln не может заходить в большинство портов

100-тонный американский авианосец USS Abraham Lincoln не может швартоваться в стандартных портах. В результате он вынужден становиться на якорь в открытом море и полагаться на небольшие транспортные суда, пишет WioNews.

USS Abraham Lincoln – авианосец класса Nimitz с максимальной навигационной осадкой, достигающей 12,5 метров. Именно это ограничивает возможность его захода в мелководные прибрежные гавани по всему миру. Стандартным портам просто не хватает зазора для безопасного размещения этого судна.

Атомным авианосцам требуется минимальная глубина воды 15 метров для безопасной работы при любых приливных условиях. Это предотвращает засорение критически важных систем охлаждения военного корабля илом и обломками морского дна. Очень немногие морские сооружения в мире могут поддерживать именно такую глубину.

Есть и еще одна причина – размер. Длина авианосца составляет 332,8 метра, а ширина полетной палубы – 76,8 метра. Такие огромные размеры делают разворотные бассейны в стандартных гаванях слишком узкими для маневрирования судна. Кораблю необходимы обширные открытые водные пространства для безопасного поворота и выравнивания для швартовки.

Обчно при посещении закрытых морских районов авианосец сбрасывает свой 60-тонный якорь в нескольких милях от береговой линии, а не пришвартовывается к стандартному причалу. При этом для перемещения 5000 членов экипажа из пришвартованного авианосца на берег используются небольшие транспортные суда. А для опрокидывания грузов военный корабль в основном полагается на вертолеты MH-60S Seahawk, доставляющие необходимые грузы воздухом непосредственно на летную палубу.

У США есть несколько объектов по всему миру, способных принять огромный авианосец. Такие базы, как военно-морская база Китсап в штате Вашингтон и военно-морская база Йокосука в Японии, предлагают необходимую глубину и инфраструктуру. Эти центры постоянно проходят техническое обслуживание для поддержания чистоты каналов.

Ранее УНИАН рассказывал, что палуба авианосца USS Abraham Lincoln во время ночных операций полностью окрашивается в красный цвет. Это делается для того, чтобы сохранить ночное зрение экипажа, предотвратить временную слепоту и обеспечить безопасность.

