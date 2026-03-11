В два раза быстрее Ми-8: итальянцы показали революционный конвертоплан (фото)

Концепт позиционируется как масштабируемая платформа для широкого круга задач.

Итальянская компания Leonardo Helicopters показала, каким она видит конвертоплан будущего. Об этом сообщает FlightGlobal.

Пока это только рендеры, демонстрирующие основное направление работы. Концептуальный проект получил название ATA-NXM (Advanced Tiltrotor Aircraft Next Generation Military). Как следует из названия, аппарат предназначен для решения военных задач.

Предполагается, что он сможет выполнять транспортные, санитарно-эвакуационные, специальные операции, а также различные задачи на море. Расчетная взлетная масса аппарата варьируется от 8 до 18 тонн.

ATA-NXM создают на основе опыта разработки гражданского конвертоплана AW609 и демонстратора NGCTR (Next-Generation Civil Tiltrotor), который создается при поддержке ЕС в рамках программы Clean Sky 2.

Главная особенность ATA-NXM заключается в новой компоновке силовой установки. Двигатели аппарата находятся значительно ближе к фюзеляжу, чем у большинства конвертопланов. В конструкции можно использовать уже существующие турбовинтовые двигатели, например GE Aerospace CT7.

Аппарат получил переднее горизонтальное оперение под кабиной для улучшения устойчивости и V-образное хвостовое оперение от NGCTR.

Как говорят в компании Leonardo, цель проекта заключается в том, чтобы определить максимальный потенциал технологии конвертопланов.

Главным преимуществом последних является сочетание возможности вертикального взлета/посадки и высокой скорости, которая может составлять более 500 км/ч. Для сравнения, максимальная скорость вертолета Ми-8 составляет около 250 км/ч.

