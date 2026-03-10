США анонсировали создание потенциально революционного летательного аппарата

Новинка должна сочетать в себе преимущества скоростного реактивного самолета и маневренность вертолета.

Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA) обнародовало подробности о новом летательном аппарате X-76, который создается в рамках программы SPeed and Runway INdependent Technologies (SPRINT).

Экспериментальный летательный аппарат строит компания Bell Textron, сообщает DARPA на своем сайте. X-76 может заменить конвертоплан V-22 Osprey, который имеет серьезные проблемы с безопасностью эксплуатации и надежностью.

Само название выбрано в честь 250-летия независимости США, провозглашенной в 1976 году. Предполагается, что X-76 будет сочетать скорость реактивного самолета с возможностью вертикального взлета и посадки, как у вертолета.

Взлет, посадка и зависание X-76 осуществляются с помощью винтов, подобных конвертоплану. После перехода в горизонтальный полет и достижения нужной скорости лопасти складываются, и далее аппарат движется благодаря реактивной тяге.

Среди требований к аппарату – способность развивать крейсерскую скорость более 740 км/ч, зависать в сложных условиях и работать с неподготовленных аэродромов.

Это позволит оперативно транспортировать военных и технику даже в местах, недоступных для обычных самолетов. Предполагается, что X-76 позволит "прыгать по островам" в Тихом океане, что особенно актуально в контексте геополитического противостояния с Китаем.

Летные испытания запланированы на третью фазу разработки, которая стартует в начале 2028 года.

